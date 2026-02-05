Administrativ samordnare sökes till S:t Jörgens skola, 50%
2026-02-05
Vill du jobba på en skola med höga ambitioner och starkt kollegialt stöd? Sök då till oss!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
S:t Jörgens skola är en F-6 skola med 325 elever belägen i centrala Helsingborg. På skolan arbetar 42 medarbetare. Grunden i all vår verksamhet är elevernas bästa i fokus. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att samordna det administrativa arbetet på skolan och utgöra ett självständigt och kvalificerat stöd till skolledningen, elever, personal och vårdnadshavare. I ditt uppdrag ansvarar du för samordning av skolornas arbete med bland annat elevadministration och HR-administration. Stora delar av arbetet utgår ifrån IT-system såsom t.ex. UBW, Qliksense, Edlevo, Skola24, Personec P och Teams.
Det ingår också i uppdraget att samarbeta med både interna och externa parter såsom förvaltning, städföretag och entreprenörer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig med en kandidatexamen inom service management eller motsvarande. Om du har flera års erfarenhet eller nyligen tagit examen är inte avgörande, det viktigaste är att du är trygg i dig själv, nyfiken och prestigelös. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Eftersom du är mångas första kontakt med skolan är det viktigt att du är uppmärksam, hjälpsam och lyhörd gentemot de som du interagerar med och strävar efter att överträffa deras förväntningar. Du kommunicerar flytande på svenska i både tal och skrift. Du är service-minded, innovativ och verkar för ett inkluderande skolklimat.
Du har god IT-vana och har lätt för att lära dig nya system. Du har utomordentlig organisatorisk förmåga och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Är du en administratör av ett oväntat slag som också vill jobba på S:t Jörgens skola?
Välkommen med din ansökan till oss! Vi tillämpar löpande urval.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Anställningsform: Semstertjänst
Omfattning: 50%
Tillträdesdatum: 2026-04-27 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
