Administrativ platskoordinator till nordens största musikaffär Deluxe Music
de Luxe Music Försäljnings AB / Kulturjobb / Stockholm
2025-12-22
Deluxe Music är Sveriges största musikaffär och har varit en ledande aktör i branschen sedan 1984. Vår verksamhet omfattar butik, e-handel, lager och kontor - allt tätt integrerat i en gemensam drift.
Rollen
Du arbetar på vårt kontor i direkt anslutning till butiken och har en central administrativ roll i den dagliga verksamheten. Tjänsten är bred, operativ och innebär många interna kontaktytor. Du arbetar med allt från leverantörsbeställningar och kassaavstämningar till databasvård och löpande administration.
Rollen är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt bakom kulisserna och innebär även att fungera som intern support gentemot övrig personal.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med ordning och uppföljning, har ett starkt servicetänk och ser till att uppgifter slutförs. Du arbetar väl i team men är också trygg i att ta eget ansvar och driva förbättringar i rutiner och arbetssätt när det behövs.Dina arbetsuppgifter
Lageradministration och lageruppföljning
Hantering av beställningar och leverantörsflöden
Kassaavstämningar och enklare ekonomiadministration
Skapa och administrera kunder i affärssystem
Beställning av kontorsmaterial och förbrukningsvaror
Ansvar för företagets datorer och enklare IT-administration
Intern support till verksamhetens olika delar och problemlösning i vardagen
Övriga administrativa uppgifter kopplade till verksamhetenKvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete eller liknande roll
God struktur och starkt ordningssinne
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Mycket god datorvana och systemförståelse
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av affärssystemen Jeeves eller Yabie
Erfarenhet av lager, ekonomi eller butiksnära administration
Goda IT-kunskaper (hårdvara och användarstöd)
Utbildning inom administration, IT eller ekonomi
Lång erfarenhet från liknande roller
Ytterligare information
Start: Omgående
Arbetsplats: Vår butik på Fridhemsgatan 40, 112 40 Stockholm
Är du intresserad av tjänsten?
Skicka ett CV & PB till jobbansokan@dlxmusic.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobbansokan@dlxmusic.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare de Luxe Music Försäljnings AB
Fridhemsgatan 40
112 40 STOCKHOLM
Deluxe Music AB Jobbnummer
9661747