Administrativ lagermedarbetare till Smith & Nephew i Göteborg
Temp-Team Sverige AB / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-06-08
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Vill du bli en del av ett världsledande medicintekniskt företag och arbeta med spännande produkter inom lagerhantering? Trivs du som bäst när du får variera kundsupport, administration och hantering av produkter? Då kan detta vara precis det jobbet du letar efter. Just nu söker vår kund en till administrativ lagermedarbetare för att hjälpa stötta dem på deras nya nordiska distributionscentret i Mölndal.
Dina ansvarsområden:
Som administrativ lagermedarbetare hos företaget kommer du till helt nya fräscha lokaler och en arbetsplats med hjälpsamma kollegor. På lagret är det full fart och arbetet varvas bland annat med:
Hantering av produkter - kontrollera innehållet
Plocka och packa beställningar
Registrera varor i systemet
Hantera och övervaka godsflödet i systemet
Uppdatera och hantera ärendenummer och andra detaljer i Excel-listor
Registrera samt frisläppa ordrar
Löpande inventering
Arbetet är en mix av "hands-on" och administrativt arbete, vilket gör att du kommer att ha en varierande arbetsdag.
Nöjda kunder och leveranser i tid!
Som administrativ lagermedarbetare kommer du att fylla en viktig funktion för att sjukvården får det material som dom behöver i rätt tid till rätt plats. Det är därför viktigt att du kan jobba med korta ledtider, hitta lösningar och alltid göra ditt yttersta för att det skall bli rätt. Du är duktig på att kommunicera med olika typer av människor på olika nivåer, har lätt för att lära nytt och är en social teamplayer.
Har du profilen vi söker?
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och administrativt arbete
God datorvana, tidigare erfarenhet utav att ha jobbat i ett större affärssystem samt officepaketet
Noggrann och har ordningssinne
Flytande svenska i tal och skrift. Goda kunskaper i Engelska i tal och skrift
Erfarenhet av SAP är meriterande eller annat affärsystem
Bra att veta!
Du kommer i utgångsläget att bli anställd som Temp-Team konsult. Som en del av vårt team erbjuds du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en engagerad konsultchef som finns där för dig.
Uppdraget börjar enligt överenskommelse och är till en början tidsbegränsat till 31 december 2026 med stor möjlighet till förlängning. Detta får vi veta oftast 1 månad innan.
Heltid 100%
Måndag till Fredag
08-16:30
Låter detta som jobbet för dig?
Om du är noggrann, detaljorienterad, flexibel och vill vara en del av ett spännande medicintekniskt företag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi gör löpande urval så ansök snarast möjligt för att inte missa chansen att vara en del av teamet!
Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-mail. Har du frågor? Kontakta vår rekryterande konsultchef, Kristina Gelevska på Temp-Team. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420), https://www.smith-nephew.com/
431 53 MÖLNDAL Arbetsplats
Smith & Nephew AB Kontakt
HR Business Manager
Kristina Gelevska kga@temp-team.se Jobbnummer
9952388