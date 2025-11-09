Administrativ kvalitetstekniker till Vossloh Nordic AB
Vi söker en administrativ kvalitetstekniker till flödescellen i Örebrofabriken.
Med tjänsten avser vår kund Vossloh Nordic AB att förstärka kvalitetsarbetet. Detta genom att nuvarande kvalitetstekniker kan släppa vissa uppgifter och därmed kan fokusera mera på det långsiktiga kvalitetsförbättrande arbetet i verkstaden. Focus kan därigenon ligga mer på pågående kvalitetsfrågor tillsammans med kund vid leverans.
Den administrativa kvalitetsteknikern ska ansvara bland annat för följande uppgifter:
Säkerställa att dokumentationen till och från produktionsorganisationen är komplett och att den sparas på avtalsenligt sätt.
I samråd med nuvarande kvalitetstekniker, planera och genomföra digitala och fysiska besiktningar av spårväxlar med våra stora kunder och infrastrukturförvaltare. Dokumentera utfall och kvarstående frågor från dessa besiktningar och se till att kvarstående frågor kommer fram till rätt mottagare så att kunden kan få svar. Du kommer naturligtvis att bli ordentligt introducerad i spårväxlarnas underbara värld för att kunna genomföra dessa uppgifter!
Planera och följa upp OFP(oförstörande provning) för svetskontroll i enlighet med byggplan och leveransplan.
Registrera, driva och följa upp interna avvikelser samt stötta i den interna reklamationshanteringen gällande leverantörs- och kundreklamationer. Utbildning i nödvändiga mjukvaror, såsom On Track och ev SAP, kommer att ske under en upplärningsperiod.
Delta aktivt vid interna eller externa kvalitetsrevisioner typ ISO9001
Krav att du har stor datavana, huvudsakligen med Officepaketet, Adobe Acrobat etc. Har du tidigare arbetat med kvalitetsfrågor och administrativa uppgifter är detta meriterande. Huvudsakligen så sker arbetet på svenska, men engelska kan förekomma. Besiktningar med den norska kunden sker förstås på norska från kundens håll.
Du kommer ofta att vara direkt kundkontakt vid genomförande av digitala och fysiska besiktningar, vilket ställer krav på din förmåga att bemöta kunden på ett lugnt och trevligt sätt oavsett frågeställning.
Vossloh
flyttar vid årsskiftet 2025/2026 in i helt nybyggda produktionslokaler mellan Kumla och Hallsberg och det kommer att finnas stora utvecklingsmöjligheter där ständiga förbättringar av arbetssätt och processer kommer att vara en central del av arbetsuppgifterna över tid.
