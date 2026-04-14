Administrativ Koordinator På Deltid Till Projektavdelningen Hos Sssb!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Stockholm
2026-04-14
Vi söker en administrativ koordinator för ett extrajobb inom projektavdelningen tillsammans med SSSB.
Vår kund Stockholms studentbostäder, SSSB, är en stiftelse som grundades 1958 av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Då, precis som idag, arbetar de med visionen - att alla som satsar på sina studier ska ha ett hem att kalla sitt. Stockholms studentbostäder grundades av studenter som ville göra något åt bostadsbristen i Stockholm. Med sina drygt 8500 studentbostäder i Stockholm är de störst i Sverige och fortsätter att bygga fler bostäder - för att de vill ge plats för ännu fler studenter.
Just nu pågår olika projekt inom SSSB och rollen innebär att stötta projektsamordnaren i det dagliga arbetet och bidra till att projektens administrativa flöden fungerar smidigt.
Arbetsuppgifter
Uppdatera och hålla ordning på kund- och hyresgästslistor
Följa upp projektstatus, vakanser och förändringar
Koordinera ärenden och stötta projektsamordnaren administrativt
Hantera intern och extern kommunikation via telefon och e-post
Dokumentera och strukturera information i pågående projekt
Omfattning och villkor
Omfattning: ca 12 timmar per vecka
Start: så snart som möjligt
Tjänst: konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med SSSB med kontor i centrala Stockholm.
DETTA SÖKER VI
Du studerar en eftergymnasial utbildning om minst 50% med examen tidigast sommaren 2028
Erfarenhet av administrativt arbete
God vana vid Excel och Officepaketet
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Systemvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsverktyg
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och flexibel. Du trivs med varierande arbetsuppgifter, har lätt för att prioritera och är prestigelös i ditt arbetssätt. Du är serviceinriktad, hjälpsam och social, med förmåga att skapa god kontakt med hyresgäster och kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Körsbärsvägen 2
)
114 23 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com
9854615