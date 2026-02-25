Administrativ Koordinator inom Projekt & Kvalitet till Siemens
Jobandtalent Sweden AB / Administratörsjobb / Finspång Visa alla administratörsjobb i Finspång
2026-02-25
Vill du ha en central och varierad roll där du bidrar till struktur, kvalitet och effektivitet i en större teknisk organisation?
På uppdrag av Siemens Energy i Finspång söker vi nu en Administrativ Koordinator inom Projekt & Kvalitet. Rollen är bred och passar dig som trivs med många kontaktytor, ansvar och möjligheten att påverka arbetssätt.
Detta är en generell rollbeskrivning som kan anpassas utifrån verksamhetens aktuella behov, men gemensamt är att du blir en viktig stödfunktion nära både projekt, ledning och medarbetare.
OM ROLLEN
Som administrativ koordinator fungerar du som ett nav i verksamheten. Du säkerställer struktur, stöttar i uppföljning och dokumentation samt bidrar till att projekt- och kvalitetsprocesser fungerar effektivt i vardagen.
Du arbetar i en miljö med högt tekniskt fokus där noggrannhet, samarbete och service är avgörande.
Beroende på uppdragets inriktning kan rollen innefatta att:
Vara administrativt stöd för en avdelning eller projektorganisation
Stötta chefer och projektledare i planering, uppföljning och dokumentation
Sammanställa och följa upp nyckeltal, mätningar och rapporter
Delta i möten och ansvara för protokoll och uppföljning
Fungera som stöd i interna system (t.ex. resor, rapportering eller andra administrativa verktyg)
Bidra till förbättring av arbetssätt och interna processer
Stötta vid onboarding och intern samordning
OM DIG
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som uppskattar struktur, ordning och tydlighet - men som samtidigt har en flexibel inställning och tycker om att hjälpa andra. Du gillar att ha många kontaktytor, tar ansvar för dina uppgifter och ser vad som behöver göras. Du är trygg i en stödjande roll där du får kombinera administration med samordning och service.
Vi söker dig som:
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Har en stark administrativ förmåga och god systemvana
Trivs i en roll med många kontaktytor
Är serviceinriktad och prestigelös
Har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Gärna har erfarenhet av projektstöd, kvalitetsarbete eller liknande stödfunktion
Som person är du ansvarstagande och pålitlig. Du har förmågan att skapa ordning i komplexa miljöer och trivs med att vara den som får saker att hända bakom kulisserna. Du är initiativtagande utan att vara pådrivande, och du bidrar med stabilitet, struktur och ett gott samarbete i teamet.
OM SIEMENS ENERGY I FINSPÅNG
Finspång är en av Siemens Energys största produktionsenheter globalt. Här utvecklas och produceras avancerade energilösningar som levereras till kunder världen över.
Du blir en del av en internationell organisation där teknik, kvalitet och samarbete står i centrum - samtidigt som du arbetar i en lokal miljö med stark kompetens och lång industriell tradition.
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT Job&Talent är inte ett traditionellt bemanningsföretag. Vi är en global techplattform som förändrar hur människor och företag möts på arbetsmarknaden.
Med hjälp av AI, smart teknik och lokal närvaro gör vi det enklare att hitta rätt, både för företag och för människor som vill utvecklas i sin karriär.
Men teknik i all ära. Det som verkligen gör skillnad är hur vi tar hand om våra medarbetare.
Under det senaste året har vi hjälpt över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över. Bakom siffrorna finns människor som fått nya möjligheter, bytt karriär, vuxit i sin roll eller tagit nästa steg.
Därför trivs våra medarbetare hos oss
Trygg anställning med kollektivavtal ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö Friskvårdsbidrag Möjlighet att få lön utbetald i förskott via Cappy Tydlig och närvarande konsultchef som följer dig genom uppdraget Regelbunden dialog och uppföljning Möjlighet att utvecklas, antingen vidare hos oss eller direkt hos kund
Hos oss är du inte en resurs, Du är en del av ett sammanhang.
Vi tror på transparens, tydlighet och långsiktighet. Vi tror på att vara tillgängliga när du behöver stöd och att fira när det går bra. Många av våra konsulter går vidare till fasta roller hos kund. Andra väljer att bygga en långsiktig karriär hos oss. Båda vägarna är lika värdefulla.
Med investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt, men vi tappar aldrig det personliga.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och gärna personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
