Administrativ konsult - långsiktigt uppdrag inom kalibrering
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-09-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Vi söker nu en administrativ konsult till ett längre uppdrag inom kalibreringsteamet hos en internationell industrikoncern. Rollen innebär att arbeta med administrativa processer och stöd till verksamheten, med fokus på ordning, planering och dokumentation.Dina arbetsuppgifter
Som administrativ konsult kommer du bland annat att:
Hantera in- och utcheckning av instrument.
Arbeta i faktureringsprocessen samt ta fram offerter.
Planera och administrera externa leverantörsbesök.
Delta i planering och optimering av arbetssätt.
Hantera frakter och utskick.
Administrera inkommande ärenden i kalibrerings-inkorgen.
Skanna och registrera externa kalibreringscertifikat i databasen.
Sköta administration kring elsäkerhet och instrumentpool.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Goda kunskaper i Microsoft Office.
2-3 års erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter.
God struktur och förmåga att arbeta självständigt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Villkor
Konsultuppdrag på heltid med start 1 oktober 2025 till 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Placering: Lund (arbete sker på plats, ingen möjlighet till distansarbete).
Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar med ett löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qbemanning.se 0708233900 Jobbnummer
9524460