Administrativ Innesäljare till Ragn-Sells
Vill du arbeta i en bransch som gör verklig skillnad för miljön - samtidigt som du får en roll med stort ansvar och många kontaktytor? Nu söker vi en administrativ innesäljare till Ragn-Sells i Umeå. Här blir du en viktig del av teamet som hanterar kundförfrågningar, samordnar affärer och säkerställer att material tas om hand på ett hållbart sätt.
Som innesäljare arbetar du i en central roll där du ansvarar för att ta emot och hantera inkommande kundförfrågningar kopplade till mottagning, behandling och sanering av olika typer av material. Rollen innebär administration, analys av underlag och nära dialog med både kunder och interna funktioner.
Du blir en del av säljteamet inom affärsområdet Treatment & Detox i Västerbotten. Teamet består av säljare och administratörer som arbetar tätt tillsammans, samtidigt som du har löpande kontakt med produktion och andra delar av organisationen för att säkerställa att rätt material tas emot och hanteras på rätt sätt. Rollen passar dig som trivs i en administrativ och strukturerad roll där du får kombinera kundkontakt med analys och koordinering.
Ragn-Sells är ett familjeföretag i tredje generationen som arbetar för att skapa en cirkulär ekonomi där resurser tas tillvara istället för att förbrukas. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stabil organisation med kunniga kollegor och ett tydligt miljöfokus.
Du erbjuds:
Hos Ragn-Sells får du möjlighet att arbeta i en framtidsbransch där hållbarhet står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med god sammanhållning och nära stöd från din närmsta chef.
Introduktion och upplärning tillsammans med kollegor och chef
Kompetensutveckling genom Ragn-Sells egen akademi
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Flexibilitet med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka
Stöttning från en engagerad konsultchef under hela uppdragetDina arbetsuppgifter
I rollen som innesäljare tar du emot, hanterar och samordnar kundförfrågningar kopplade till Ragn-Sells tjänster för mottagning, behandling och sanering av olika material. Våra kunder finns inom bland annat papper- och energibranschen, offentlig sektor och andra företag.
Materialen kan vara förorenade jordar, processavfall, aska eller industrislam och behandlas på plats eller transporteras vidare. Du arbetar nära säljteamet och produktionen för att säkerställa korrekt och hållbar hantering, med mycket administration och daglig kontakt med kunder och kollegor. Resor i tjänsten förekommer.
Ta emot och hantera inkommande kundförfrågningar via mejl och telefon
Ta fram offerter och prisförslag baserat på analyser, underlag och kundens behov
Samordna mottagning och hantering av material tillsammans med produktion och andra interna funktioner
Tolka och tillämpa komplexa avtal baserade på analyser.
Läsa analyser och bedöma hur olika material ska tas emot, behandlas eller transporteras vidare
Arbeta administrativt i olika system samt i Office-paketet som en del av det dagliga arbetet
Vi söker dig som
Har god administrativ och strukturerad arbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Har god systemvana och erfarenhet av Office-paketet
Erfarenhet av kundkontakt, försäljning eller offertarbete
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office.
B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från avfalls-, miljö-, bygg- eller anläggningsbranschen
Utbildning inom naturvetenskap, miljö eller liknande område
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
