Administrativ handläggare till ekonomiskt bistånd
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2026-07-17
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Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Här på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar vi med brukarens behov i centrum. Vår strävan är att stärka individens väg till självständighet och egenförsörjning genom ökad brukarmedverkan. Vi värdesätter teamarbete och att lyfta varandras kompetenser och synliggöra det vi är bra på. Vårt arbete präglas av rättssäkerhet, professionalitet och ett etiskt förhållningssätt, där brukarens delaktighet är en central del. Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad är vår strävan. Vi är måna om att hjälpas åt för att nå målen inom verksamheten. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö med nära och coachande ledarskap från gruppledare och enhetschef.
Vi arbetar i moderna lokaler i Sundbybergs stadshus, beläget i Hallonbergen, och har ett nära samarbete med övriga enheter inom välfärd och omsorg.
Enheten består av 15 socialsekreterare, två seniora socialsekreterare, fyra administrativa handläggare, en FUT-handläggare samt en handläggare för dödsbo- och egna medels handläggare. Hos oss finns även två gruppledare som erbjuder ett nära och coachande ledarskap, samt en enhetschef med ansvar för verksamhet, personal och budget.
Vi har regelbundet socionomstudenter hos oss för sin verksamhetsförlagda utbildning och inom vårt traineeprogram. Totalt är vi 25 medarbetare som tillsammans bildar en engagerad och kompetent arbetsgrupp.
Som administrativ handläggare kommer du administrera utbetalning av försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd på uppdrag från socialsekreterare.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att göra beräkningar och verkställa beslut om försörjningsstöd, göra nödvändiga kontroller samt dokumentera i verksamhetssystemet. Bistå socialsekreterare med att genomföra kontroller i InfoTorg. Det finns även andra administrativa uppgifter på enheten bland annat journalföring, insortering, arkivering och kopiering av handlingar. Du samarbetar med enhetens socialsekreterare, andra myndigheter och samverkanspartners.
Vi vill att du har högskoleutbildning eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning på högskolenivå i offentlig handläggning och juridik. Du har goda kunskaper i socialförsäkringssystemen och socialtjänstlagen. Erfarenhet av arbete med försörjningsstöd, administrativt arbete från liknande arbetsuppgifter eller med handläggning inom andra myndigheter är meriterande.
Vi söker dig som är ansvarstagande och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga och är relationsskapande men har även förmågan att arbeta självständigt. Du behöver vara handlingskraftig och trivas med att arbeta i högt tempo och ha en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, även i stressiga arbetssituationer. Du är strukturerad, lojal och har en helhetssyn. Du har god dokumentationsvana och en mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift.
Viktigt för tjänsten är även att du har att stort samhällsintresse och drivs av att ge god service. Datavana är nödvändigt och erfarenhet av olika verksamhetssystem som t.ex. Combine är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig en kreativ och proaktiv sektor med möjlighet till professionell utveckling, handledning och utbildningar. Sundbybergs stad erbjuder förmåner så som friskvårsbidrag och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast den 2 augusti 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Enhetschef
Haza Ahmad Haza.Ahmad@sundbyberg.se +4687068961 Jobbnummer
10004859