Administrativ handläggare till Byfjorden Finans AB
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Uddevalla
2026-01-10
Byfjorden Finans AB är ett lokalt förankrat finansbolag i Uddevalla som erbjuder leasing, fakturaköp och inkasso till företag. Nu söker de en strukturerad och engagerad medarbetare till en bred administrativ roll i deras verksamhet.
OM TJÄNSTEN
Denna breda administrativa roll är central för företagets verksamhet och passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och eget ansvar. Du kommer att vara ett viktigt stöd i deras interna processer och arbeta nära både ledning och kollegor.
Du erbjuds
En bred och utvecklande roll i ett engagerat team med nära samarbete med ledningen. Du får möjlighet att påverka arbetssätt och en trygg anställning i ett stabilt bolag.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär en bredd av administrativa uppgifter där du hanterar allt från finans- och leasingadministration till kundkontakter och kontorsärenden, vilket säkerställer en smidig daglig drift.
• Finanshandläggning och löpande administration
• Administration av leasingavtal
• Löpande inköp och praktiska kontorsärenden
• Kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners
• Övriga administrativa uppgifter som förekommer i ett mindre bolag
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd gymnasialutbildning
• Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Har en god administrativ förmåga
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Har god systemvana
Det är meriterande om du har
• Vana av att arbeta ekonomisystem
• Tidigare erfarenhet från ekonomi, administration eller finans
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Byfjorden Finans AB är ett lokalt förankrat finansbolag i Uddevalla som erbjuder leasing, fakturaköp och inkasso till företag. Vi är ett mindre bolag med engagerade medarbetare. Varaktighet, arbetstid, etc.
