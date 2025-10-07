Administrativ handläggare till administrativa enheten
Jönköpings kommun / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och skapa goda förutsättningar för lärande genom professionellt administrativt arbete? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Hos oss spelar administrationen en nyckelroll i att få helheten att fungera - och din insats märks!
Ditt nya jobb
Som administrativ handläggare på den administrativa enheten inom utbildningsförvaltningen är du en viktig del av verksamheten. Du ser till att våra administrativa processer inom förskola och skola fungerar korrekt, effektivt och rättssäkert. I din roll ansvarar du för kö- och placeringshantering till kommunens förskolor och fritidshem, enligt gällande turordning och närhetsprincip. Du arbetar även med bland annat fakturering, inkomstkontroller, elevregistrering, skolpliktsbevakning och personaladministration.
Du har daglig kontakt med vårdnadshavare, medarbetare inom förvaltningen samt externa aktörer. Arbetet är varierat och kräver att du är självgående, lösningsorienterad och har god kommunikativ förmåga.
Välkommen till oss
Vi som arbetar på den administrativa enheten är spindeln i nätet. Vi håller ihop processer, stöttar verksamheten och ser till att allt fungerar bakom kulisserna. Här är service en självklarhet - gentemot alla våra samarbetspartners.
Vi är ett engagerat team som gillar att ta ansvar, lösa problem och utvecklas tillsammans. Hos oss får du en arbetsplats där struktur, kvalitet och samarbete står i centrum - och där vi har roligt på jobbet!
Vi värdesätter din kompetens och dina personliga egenskaper, och ser fram emot att du bidrar med dina erfarenheter och perspektiv.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har en stark administrativ förmåga och som arbetar strukturerat och självständigt. Du är van att förhålla dig till gällande regelverk och fatta välgrundade beslut utifrån dessa, samtidigt som du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Du är noggrann och ansvarstagande med ett öga för detaljer, men har också förmågan att lyfta blicken och se helheten. Du har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift. Vidare känner du känner dig trygg i kontakt med vårdnadshavare, kollegor och myndigheter. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och bidrar aktivt till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat.
Du som söker har en gymnasieexamen, och vi ser det som meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i stadshuset i Huskvarna, och arbetstiderna är kontorsarbetstider.
Intervjuer kommer att ske under vecka 45. Arbetsprov kan komma att bli aktuellt.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som administrativ handläggare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
