Administrativ handläggare till 31.Jägarbataljonen, K 3
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Karlsborg Visa alla administratörsjobb i Karlsborg
2026-01-06
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Om enheten
Vill du vara en del av ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att utvecklas? Som administrativ handläggare i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team och i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Varmt välkommen med din ansökan!
31.Jägarbataljonen är ett förband med uppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband. Bataljonen är ett stående jägarförband med hög tillgänglighet och är tränat för insatser med kort tid till förberedelser. Förbandet löser uppgifter i hela konfliktskalan, såväl inom Sveriges gränser som i resterande delar av världen.
Som administrativ handläggare på 31.Jägarbataljonen så kommer du att vara direkt underställd personalchefen, som leder HR/personalsektionen (S1) på bataljonen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen som administrativ handläggare/administratör innefattar i huvudsak att administrativt stödja och utveckla personalarbetet för bataljonens tidvis tjänstgörande personal, reservofficerare (RO) och soldater (GSST).
Du bidrar till att identifiera erfarenheter av att arbeta med reservofficersfrågor och omsätta dessa erfarenheter i rutiner och regelverk. Tjänsten omfattar även att genomföra utbildningar för chefer och tidvis tjänstgörande personal - så att de vet hur rutiner och regelverk ska nyttjas.
Det dagliga arbetet utgörs främst av administration och handläggning i kontorsmiljö, men kan också innebära tjänstgöring i fält vid övningar. Det fortlöpande administrativa arbetet består bland annat av att skicka ut kallelser, genomföra uppföljning av personalens kompetenser, tidsredovisa dem samt att genomföra diverse beställningar utifrån ansvarig chefs order.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god analytisk förmåga, är driven, ansvarstagande och noggrann. Du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor mot högt uppsatta mål. I kontakten med andra är du lyhörd, förtroendeskapande och har en god känsla för service.
För att passa på befattningen bör du trivas i en miljö som kännetecknas av högt arbetstempo och motiverade kollegor, med en blandning av rutinärenden och nya utmaningar. Det är också viktigt att du är flexibel, lösningsorienterad, prestigelös och mottaglig för snabba förändringar och omprioriteringar.
Krav för tjänsten
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Dokumenterad och aktuell erfarenhet av administration
• God vana av att arbeta i Microsoft Excel
• En god förmåga att förstå regelverk och policys
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift - på både svenska och engelska
• B-körkort, manuell växellåda
• Godkänt Excelprov (genomförs vid ev. intervju)
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig som är relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens stödsystem, exempelvis PRIO/SAP & VIDAR
• Erfarenhet av signalskyddsverksamhet
• Förarbevis i Försvarsmakten
• Erfarenhet av att jobba i statlig myndighet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Rekryteringsprocess
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du att via mejl bli kallad till intervju, som genomförs efter överenskommelse i Karlsborg.Publiceringsdatum2026-01-06Övrig information
Anställningsform: Civil tjänsteman
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Urval: Urval och intervjuer sker löpande
Tjänsteresor förekommer i tjänsten.
Övning och fältnära verksamhet kan förekomma i tjänsten med obekväm arbetstid.
ANSÖKAN
Din ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
• Gymnasiebetyg
• Övriga betyg/intyg av relevans för tjänsten
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-29.
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Mejl: K3-31bat-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare:
SACO:
OFR/O: K3-wanasofficersforening@mil.se
OFR/S: Mikael Ekelund
SEKO: Daniel Andersson
Samtliga nås via växeln: 0500-45 10 00 - förutom OFR/O.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670160