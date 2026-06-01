Administrativ handläggare skola, Almers skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Almers skola ligger i sydöstra delen av centrala Varberg. Skolan rymmer 375 elever i årskurs 4–9. Almers skola bildar tillsammans med Mariedalsskolan ett skolspår för elever i årskurs F–9. Skolan är omgiven av ett stort skogsområde som erbjuder rika möjligheter till uteaktiviteter.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad administrativ handläggare. Hos oss får du en central roll i verksamhetens organisation och blir en viktig länk mellan elever, personal, vårdnadshavare och ledning. Rollen innebär att vara verksamhetens ansikte utåt och att ge ett brett och professionellt stöd i verksamhetens olika processer. Tillsammans med dina kollegor inom förvaltningen utvecklar ni gemensamma rutiner och bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkert verksamhetsstöd, där vi tillsammans skapar en trygg och professionell miljö för alla vi möter.
Arbetsuppgifterna är av skiftande komplexitet/svårighetsgrad, vilket betyder att du kan förvänta dig att arbeta med både betydande utmaningar och med enkla rutinärenden.
Av tjänstens 80% fördelas 60% på administrativa uppgifter och resterande 20% avser tillkommande pedagogiska uppdrag.
Några exempel på arbetsuppgifter:
• Vara ett administrativt stöd till rektor och personalen i verksamheten.
• Elevadministration.
• Hantering beställningar och fakturor.
• Personaladministration och hantering av vikarier
• Viss schemaläggning.
• Post, dokumenthantering och övriga expeditionsuppgifter.
• Support i administrativa system för personal och vårdnadshavare.
• Översyn och uppdatering av rutiner och riktlinjer.

Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget är du en god organisatör som arbetar noggrant och ansvarsfullt. Du har ett serviceinriktat och lyhört bemötande i kontakten med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid att du har ett genuint engagemang för ditt uppdrag och att din personlighet och dina drivkrafter matchar vår kultur och våra värderingar. Genom att vara kommunikativ och ha ett driv att identifiera förbättringsområden bidrar du till att förenkla våra administrativa flöden och skapa en professionell arbetsmiljö.
För att trivas och lyckas i uppdraget har du:
• Relevant eftergymnasial examen inom exempelvis personal- och löneadministration, ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Mycket god förmåga att arbeta i verksamhetsstödjande IT-system
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet.
• Förmåga att formulera dig enkelt, klart och korrekt i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete inom skola eller förskola.
• Kunskap om lagstiftning kring offentlig förvaltning och dokumenthantering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328727".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG

Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen

Kontakt
Rektor Bitr
Mikael Åsberg mikael.asberg@varberg.se +46767067239
