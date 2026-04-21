Administrativ handläggare med IT-kompetens för uppdrag inom HR
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Personalenheten, Utrikesdepartementet
Vill och kan du bidra med kvalitativa beslutsunderlag och beräkningar i syfte att säkra en ändamålsenlig lönestruktur i utrikesdepartementet? Är du operativt och administrativt lagd med IT-kunskaper, kan vi erbjuda dig ett utvecklande och utmanande arbete i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som medarbetare i arbetsgivargruppen är du en del av den verksamhet som ansvarar för lönebildning och lönerevisionsprocesser inom Utrikesdepartementet, utlandsvillkor och övriga anställningsvillkor samt arbetsgivarpolitiska frågor som kopplar till utrikesförvaltningens kompetensförsörjning. Personalenhetens uppdrag - och kanske ditt nästa - är att stödja vår centraliserade bemannings- och lönebildningsprocess samt ge administrativt och operativt stöd och vägledning till chefer och medarbetare inom gruppens ansvarsområden och uppdrag.
I din roll kommer fokus att ligga på kvalitetssäkring, rapportering och utveckling av HR-relaterad lönestatistik och lönebildning samt beräkningar i samband med detta. Det innebär att du tar fram och bearbetar underlag som du tillsammans med dina kollegor analyserar och drar slutsatser utifrån. Arbetet kopplar till de årliga löneöversynerna/lönerevisionerna som gruppen administrativt och operativt samordnar, där du har en nyckelroll. Du bidrar även till förberedelser, genomförande och uppföljning av dessa processer samt bidrar tillsammans med dina kollegor till utveckling av lönebildningsprocessen i sin helhet. I övrigt stöttar du med operativt stöd, handläggning och administration inom gruppens ansvarsområden gentemot organisation och verksamhet.
Vi välkomnar dig som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss i en händelserik verksamhet. Som medarbetare vid utrikesdepartementet är du en del av Regeringskansliet och vi medverkar även regelbundet i myndighetsgemensamma utvecklingsprojekt.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan för tjänsten relevant erfarenhet som bedöms likvärdig.
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan för tjänsten relevant erfarenhet som bedöms likvärdig., gärna inom systemvetenskap och/eller HR.
Du har minst 2 - 3 års relevant arbetslivserfarenhet från statlig myndighet eller offentlig förvaltning, erfarenhet från Regeringskansliet är meriterande.
Du har IT-mognad och trivs med att arbeta digitalt och utveckla digitala arbetssätt och processer, du har goda kunskaper i Excel, för oss innebär det att du självständigt kan producera statistiska underlag i tabell/diagramformat och skapa pivottabeller.
Det är meriterade om du har erfarenhet av arbete med lönestatistik, personalstatistik eller dataanalys samt av arbete i PA-systemet Heroma. Om du har kunskaper om HR-processer, särskilt processer kopplat till de årliga löneöversynerna/lönerevisionerna, och arbete i statlig sektor med koppling till HR är det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat.
Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team, är operativ och administrativ i ditt sätt att arbeta samt strukturerat driver dina frågor framåt och med gott omdöme prioriterar mellan dina uppgifter och gör de avvägningar som behövs.
Du är samarbetsorienterad, serviceinriktad och har förmåga att stödja andra.
I en politisk styrd organisation med en händelserik omvärld behöver du också vara beredd på det oförutsedda och du förväntas ibland kunna skifta fokus med kort varsel och leverera snabbt, vilket ställer krav på din flexibilitet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta gruppchef Christel Hedin. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren och fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och ST-UD (OFR/S,P,O). Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 maj 2026
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9867739