Administrativ handläggare inom verksamhetsstöd i Östersund
2026-02-13
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
På avdelningen för Verksamhetsstöd stöttar vi övriga verksamheter internt så att vi tillsammans kan nå Försäkringskassans mål. Det gör vi genom att leverera stöd och tjänster inom bland annat kontorsservice, lokalförsörjning, upphandling, skanning, diarieföring och arkivering.
Administrativt stöd
Som administrativ handläggare (arkivassistent) blir du en del av en grupp som består av totalt 23 medarbetare. Du skapar mervärde för myndigheten genom att ge administrativt och operativt stöd inom arkivvård och återsökning av handlingar. Du deltar i att uppdatera och förvalta stöddokument och processer. Du medverkar även i produktionsförbättrande och kvalitetshöjande åtgärder inom den egna verksamheten. Tunga lyft och truckhantering förekommer i verksamheten.
Som arkivassistent hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• identifierar snabbt problem och löser dessa på ett relevant sätt.
Det är meriterande om du
• tjänstgjort hos arkivinstitution och/eller offentlig förvaltning
• har kunskaper och erfarenhet av ärendehandläggning och besvarande av förfrågningar i arkivmaterial.
Publiceringsdatum2026-02-13
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Helena Wiktorsson, 010-112 39 09 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Norberg, sara.an.norberg@forsakringskassan.se
ST: Anders Eriksson, 010-111 63 03, Saco-S: Elsy Lindman, 010-113 71 00, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9740138