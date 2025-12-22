Administrativ handläggare inom bygglov sökes på deltid (50-75%)
2025-12-22
Vill du bidra med din administrativa expertis inom bygglov och samtidigt ha friheten att arbeta helt på distans? Nu söker vi en erfaren administrativ konsult till ett uppdrag inom bygglovsprocessen med start snarast eller början av januari 2026
Om uppdragetUppdraget omfattar löpande administrativa arbetsuppgifter kopplade till bygglovsärenden. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team av administrativa handläggare och arbetar nära både registratur och verksamhet. Uppdraget pågår initialt i cirka åtta månader, med möjlighet till förlängning. Arbetet sker enligt etablerade rutiner och lämpar sig väl för dig som är strukturerad, noggrann och trygg i din roll.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Registrering, expediering och debitering av ärenden
Rättidsprövning av ärenden och beslut
Bevakning av funktionsbrevlåda
Besvara frågor från sökande och allmänhet
Hantering av utlämnande av allmän handling
Administrativ handläggning i verksamhetssystem (främst Nova och ByggR)
Samarbete & rapportering
Du samarbetar dagligen med kollegor inom bygglovsprocessen och har flera kontaktytor inom organisationen. Uppdraget följs upp genom löpande dialog och du rapporterar till ansvarig chef.
Vi söker dig som har: Minst 2 års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom bygglovsprocessen Erfarenhet av registrering, expediering, debitering och rättidsprövning Vana att hantera funktionsbrevlådor och externa kontakter Erfarenhet av utlämning av allmän handling Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Nova
Praktiska detaljer:Uppdragsperiod: 2026-01-12 till 2026-08-31, med chans till förlägning
Omfattning: Deltid 50-75%
Placering: Stockholm eller 100 % distansarbete inom Sverige
Rekryteringsprocess: Sista ansökningsdagen är 5 januari 2026 sedan kommer digitala intervjuer att påbörjas med kunden. Som sökande kommer du behöva ange minst 2 referensuppdrag som styrker din kompetens.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra mer om dig och din erfarenhet inom bygglovsadministration!
