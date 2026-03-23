Administrativ handläggare, avgifts- och dödsbohandläggning
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Arbetsuppgifter
Som administrativ handläggare ansvarar du för handläggning av avgifter inom vård och omsorg i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.
Arbetet omfattar bland annat:
Beräkning av avgifter enligt maxtaxebestämmelser och gällande avgiftsregelverk
Inhämtning och registrering av inkomstuppgifter samt beräkning av avgiftsutrymme
Beslut om avgifter för insatser inom äldreomsorg och funktionsstöd
Administration kopplad till faktureringsunderlag och avgiftssystem
Besvara frågor från brukare, anhöriga och företrädare gällande avgifter och fakturor
I rollen ingår även handläggning av dödsboärenden. Dödsbohandläggaren har till huvuduppgift att utreda och hantera dödsbon där det saknas anhöriga, eller där anhöriga inte kan ta ansvar, och där tillgångarna är små. Arbetet omfattar bland annat att hantera utestående avgifter, föra dialog med dödsbodelägare, anhöriga och begravningsbyråer samt säkerställa korrekt administrativ och ekonomisk hantering enligt gällande regelverk.
I uppdraget kan även ingå att utreda om förutsättningar finns för dödsboanmälan enligt socialtjänstlagen, samt att samverka med andra funktioner inom kommunen i frågor som rör exempelvis avgifter, fakturor och avslut av ärenden.
Arbetet innebär även:
Samverkan med biståndshandläggare, ekonomifunktion och andra delar av verksamheten
Framtagande av underlag, statistik och administrativa sammanställningar
Medverkan i utveckling av rutiner och arbetssätt inom områdetKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom exempelvis administration, ekonomi eller offentlig förvaltning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av administrativt arbete och är van att arbeta strukturerat i digitala system. Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har en god förmåga att prioritera och skapa struktur i ditt arbete. Du har ett gott bemötande och visar omtanke i kontakten med brukare, anhöriga och samarbetspartners, även i situationer som kan vara känslomässigt krävande.
Du har också en god samarbetsförmåga och bidrar till ett lösningsorienterat arbetssätt, samtidigt som du är noggrann och har förståelse för vikten av rättssäker handläggning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
avgiftshandläggning inom vård och omsorg
arbete i kommunal verksamhet
ekonomiadministration
handläggning av dödsboärenden
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311579".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013)
Administrativ chef
Emir Subasic emir.subasic@knivsta.se 018-347051
9813023