Administrativ gårdsarbetare till Skrotfrag Kållered
2025-10-27
Administrativ gårdsarbetare Kållered
Skrotfrag är ett ledande svenskt företag inom skrot- och återvinningsindustrin med fokus på insamling och återvinning av järn- och metallskrot både för privatpersoner och företag. Tillsammans bidrar vi till en hållbar och miljövänlig hantering av resurser.
Skrotfrag söker nu en administrativ gårdsarbetare till filialen i Kållered. Där blir du en del av en dynamisk arbetsplats som återvinner med omtanke och är i ständig utveckling.
Om rollen
I rollen kommer du att vara ansiktet utåt i filialens kassa/reception som där du möter kunder som kommer för att skrota sin bil eller för att sälja sitt skrot. Arbetet innebär stor variation både med ordermottagning, support till kunder samt invägning av material. Du ansvarar för att alla in- och utleveranser. I arbetsuppgifterna ingår det också att arbeta på skrotgården där du bland annat ska klassa, sortera, lasta, lossa metallskrot samt sanera fordon.
Vi ser att du har följande kvalifikationer
• Minst gymnasieexamen
• God erfarenhet av Officepaketet
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet ifrån skrotbranschen. Har du arbetat inom produktion eller lager, har truckförarkort och/eller förarbevis för hjullastare ser vi det som positivt.
Du erbjuds ett varierande och självständigt arbete. Vi ser att du är serviceorienterad, ansvarstagande, positiv samt initiativtagande och prestigelös. Du är en lagspelare, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande roll där du får arbeta tillsammans med drivna och professionella kollegor i ett företag som drivs av utveckling och med en stark framåtanda. Vi har kollektivavtal med tillhörande försäkringar och tjänstepension samt friskvårdbidrag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Ansökan och frågor kring tjänsten
Låter det här som en spännande tjänst? Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 Nov. Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår filialchef Andreas Eliasson på telefonnummer: 0765-40 77 95.
Familjeföretaget Skrotfrag AB grundades redan 1972, med affärsidén att samla in skrotbilar och bearbeta dessa för återvinning, med hjälp av en mobil bilpress. I dag har Skrotfrag tre produktionsanläggningar samt 26 filialer i mellersta Sverige. Företaget är en av de ledande aktörerna inom återvinning av järn och metaller, men även en aktör för övriga resurstillgångar. Tillsammans med kunder återvinner Skrotfrag för framtiden med omtanke inom ett stort antal branscher. Skrotfrag har närmare 200 medarbetare och omsätter 1.8 Mdkr. https://skrotfrag.se/ Så ansöker du
