Administrativ direktör sökes till Södertörns tingsrätt
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt
2025-09-10
Nu kan vi erbjuda ett stimulerande och omväxlande arbete som administrativ direktör hos oss på Södertörns tingsrätt. Södertörns tingsrätt är en modern och utvecklingsinriktad domstol som ligger i framkant inom verksamhetsutvecklingsfrågor och kvalitetsarbete.
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med cirka 250 anställda och verksamheten kännetecknas av kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning. Tingsrätten består av sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. De dömande avdelningarna leds av en chefsrådman. Som administrativ direktör är du chef för den administrativa avdelningen och rapporterar direkt till lagmannen. Du kommer även tillsammans med lagman och de sex chefsrådmännen att ingå i tingsrättens ledningsgrupp.
På den administrativa avdelningen finns tre enheter. Serviceenheten som leds av en enhetschef ansvarar för domstolens lokaler och lokalvård samt nämndemannahantering. De ansvarar för tingsrättens interna nämndemannahantering men de huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av arbete på uppdrag av de övriga fyra tingsrätterna i det regionala samarbetet i Stockholmsområdet, såsom frågor om arvodering, behörigheter, viss schemaläggning, utbildning och utbildningsadministration. Enheten för registrering och arkiv leds av en enhetschef och ansvarar för bl.a. registrering av nya mål och ärenden, hantering av inkommande post och e-post samt arkivfrågor. Enheten för säkerhet leds av en säkerhetschef och ansvarar för säkerheten på tingsrätten. Utöver detta består den administrativa avdelningen av medarbetare inom HR, ekonomi och IT. Sammanlagt arbetar för närvarande ett drygt 30-tal medarbetare på avdelningen. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som administrativ direktör har du det övergripande ansvaret på den administrativa avdelningen och förväntas tillsammans med medarbetarna samordna och utveckla verksamheterna inom den administrativa avdelningen. Du leder, planerar, följer upp och utvecklar arbetet på avdelningen och har personal- och arbetsmiljöansvar. I arbetsuppgifterna ingår vidare att ansvara för tingsrättens budgetarbete, prognoser och uppföljning av ekonomi och verksamhet.
Under lagmannen arbetar du vidare med många strategiska och operativa frågor. Det kan handla om budget-, planerings- och bemanningsfrågor samt uppföljning av ekonomin och verksamheten. Du bistår lagmannen i budgetarbetet och i den interna styrningen och kontrollen av domstolens verksamhet. En viktig del av uppgiften är strategiskt utvecklingsarbete av verksamheten på administrationen.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk examen, alternativt annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• erfarenhet av chefskap, gärna både som närmaste chef och att leda genom andra chefer
• en god administrativ förmåga för att planera och följa upp verksamheten
• en gedigen erfarenhet av uppföljning av budget och verksamhet som grund för strategisk styrning
• goda kunskaper om styrning och ledning inom staten
• erfarenhet av och god kunskap om Sveriges domstolar
Du har erfarenhet av utvecklingsarbete- och förändringsarbete. Erfarenhet av att leda verksamhet inom rättskedjan kan vara meriterande. Även erfarenhet från annan myndighet än domstol kan vara meriterande.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha intresse och fallenhet för administrativt arbete. Du har en god social förmåga, är lyhörd och målmedveten. Vi söker dig som drivs av att motivera, leda och utveckla andra medarbetare och chefer. Eftersom arbetstempot kan var högt ska du ha förmåga att prioritera, delegera och arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt.
I din roll som administrativ direktör har du en helhetssyn och en mycket god förmåga att kommunicera med medarbetare som har olika slags uppgifter. Du har en höjd i ditt arbete och litar på att dina medarbetare löser uppgiften. Du är en positiv person med ett mycket gott omdöme och personlig integritet och du drar dig inte för att ta svåra beslut.
Du har goda insikter i vad rollen som arbetsgivarföreträdare innebär och har ett brett perspektiv på arbetsgivarfrågor.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och kan komma att använda oss av tester som en del i urvalsprocessen.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroll.
Välkommen med din ansökan senast den 9 oktober 2025. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig göra följande:
Bifoga CV samt personligt brev, där du motiverar varför du söker jobbet och vad du kan bidra med till verksamheten.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en öppen, modern och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. På tingsrätten handläggs ett stort antal brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/)
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSN 2025-468". Omfattning
Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt
Lagman
Catarina Barketorp catarina.barketorp@dom.se Jobbnummer
9502363