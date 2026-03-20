Administrativ controller/uppföljare till Kungsholmens beställarenhet
2026-03-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Kungsholmens beställarenhet är vi många som tillsammans skapar trygghet för stadens äldre.
Vi följer upp, utvecklar och stöttar - både i myndighetsutövning och i förebyggande arbete.
Här möts olika kompetenser: biståndshandläggare, hälsopedagoger, undersköterskor, administratörer och flera andra roller. Tillsammans ser vi till att över 1800 stockholmare får det stöd de behöver - och att ännu fler kan fortsätta leva ett självständigt liv.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Arbeta nära kunniga kollegor i ett stort och engagerat team
Vara med och utveckla arbetssätt och kvalitet i verksamheten
En central arbetsplats i nyrenoverade lokaler
Flexibel arbetstid och sommartid
Friskvårdsbidrag och fokus på hållbar arbetsmiljö
Här finns både struktur och utrymme att tänka nytt - tillsammans.
Din roll
Som administrativ controller/uppföljare är du med och får helheten att fungera.
Det innebär att du:
kommer att ha utökad delegation att fatta beslut om bistånd
kommer vara bollplank till kollegor och ha en viss samordnande funktion
granskar utförarnas fakturering och fakturaunderlag för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut
har regelbundna uppföljningsmöten med utförarna
medverkar vid framtagandet av tertialrapporter, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt bidrar aktivt till att verksamhetens mål uppnås
kommer att ta fram och sammanställa statistik, exempelvis kring beviljade insatser, och ha regelbundna möten med biståndshandläggarna.
I tjänsten ingår även att hjälpa kollegor med IT-relaterade frågor och stöd inom verksamhetssystemen.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen med inriktning mot äldre och funktionshinder eller socionomexamen och minst tre års erfarenhet av arbete som biståndshandläggare inom äldreomsorgen med goda vitsord. Du behärskar Stockholms stads dokumentationssystem Paraplyet, regionens datorsystem Lifecare och Officepaketet, särskilt Ecxel. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning.
Meriterande om du tidigare har arbetet i en samordnande roll och med uppföljning gentemot utförarnas fakturering.
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en pedagogisk förmåga och anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du samarbetar och kommunicerar bra med andra människor, arbetar och planerar ditt arbete för att uppnå enhetens mål och resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och följer fattade beslut.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning Kontakt
Helena Stridfeldt, områdeschef 08-50808410 Jobbnummer
9811415