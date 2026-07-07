Administrativ Chef till växande företag inom flytt- och servicebranschen
Flex Consulting AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-07-07
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Är du en person som älskar struktur, har ett affärstänk och trivs i ett högt tempo? Har du erfarenhet från flyttbranschen och vet hur man planerar, kalkylerar och skapar nöjda kunder? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi rekryterar nu en Administrativ Chef till en väletablerad och växande kund. Det här är en nyckelroll där du blir navet i verksamheten och ansvarar för att den dagliga administrationen fungerar smidigt samtidigt som du bidrar till ökad lönsamhet och hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera kundförfrågningar och upprätta professionella offerter.
Planera och koordinera bokningar samt schemalägga uppdrag.
Kalkylera priser och bedöma resursbehov inför olika uppdrag.
Vara ett administrativt stöd till ledning och personal.
Ha daglig kontakt med kunder via telefon och e-post.
Säkerställa att uppdrag planeras och genomförs på ett effektivt och lönsamt sätt.
Bidra till att utveckla och förbättra administrativa rutiner och arbetsprocesser.
Arbeta nära försäljning och drift för att skapa bästa möjliga kundupplevelse.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från flyttbranschen.
Har erfarenhet av försäljning och kundservice.
Är van att arbeta med offerter, bokningar och administrativ koordinering.
Har god ekonomisk förståelse och kan snabbt uppskatta kostnader, tidsåtgång och resursbehov.
Är lösningsorienterad och ser vad som behöver göras utan att behöva bli tillsagd.
Är strukturerad, ansvarstagande och stresstålig.
Har mycket god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är självgående och tar egna initiativ.
Har ett affärsmässigt tänk.
Trivs med många kontaktytor.
Är noggrann och organiserad.
Har en naturlig känsla för service och kundbemötande.
Är prestigelös och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på heltid.
En attraktiv lön med goda utvecklingsmöjligheter.
Ett företag med korta beslutsvägar där dina idéer tas tillvara.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att bli en viktig del av ett framgångsrikt team.
Anställning
Tjänst: Administrativ Chef
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Enligt överenskommelse
Lön: 40.000kr - 55.000kr
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: info@flexconsultingab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flex Consulting AB
(org.nr 559529-3381)
Sallys Gata 19 (visa karta
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216 44 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995501