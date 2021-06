Administrativ chef till Södra Boo rektorsområde - Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Södra Boo rektorsområde - Ekonomichefsjobb i Nacka

Prenumerera på nya jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Södra Boo rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Södra Boo rektorsområde / Ekonomichefsjobb / Nacka2021-07-01Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Södra Boo rektorsområde ligger naturskönt i Saltsjö-Boo och har nästan 2300 barn/elever och cirka 350 medarbetare.Rektorsområdet består av nio skolor och förskolor - Björknässkolan F-9, Björknäs grundsärskola, Björknäs gymnasiesärskola, Björknäs förskola, Boo Gårds skola F-6, Boo Gårds förskola, Centrumskolan 7-9, Eklunda förskola och Solfjäderns specialförskola.Uppdraget som administrativ chefUppdraget som administrativ chef innebär ett ansvar för att utveckla och samordna den administrativa verksamheten i rektorsområdet.Det är ett roligt och brett uppdrag som innebär att du har ett övergripande ansvar för all verksamhet som inte är direkt kopplad till undervisning. Du kommer att arbeta med fastighetsfrågor, skolrestaurang, utveckla strukturer och processer kring IT, ekonomiuppföljning, schemaläggning, hantering av statsbidrag, studie- och yrkesvägledning, skolbibliotek, café samt personalfrågor med ansvar för cirka 30 medarbetare. Som administrativ chef får du möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna och kunniga medarbetare och ingå i en ledningsgrupp som består av biträdande rektorer och rektor.Vi erbjuder digen spännande tjänst, där du får arbeta i en bred, självständig roll med roliga, varierande och utmanande arbetsuppgifter. Du kommer att ingå i ett härligt prestigelöst team bestående av rektor och sex biträdande rektorer.Då denna tjänst är relativt ny i rektorsområdet så erbjuds stora möjligheter att tillsammans med skolledningen och medarbetare forma denna tjänst med sikte på att utveckla och samordna den administrativa verksamheten för Södra Boos rektorsområde.2021-07-01Vi söker dig som har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skola, gärna som rektor/biträdande rektor. Du har högskoleutbildning inom pedagogik, ekonomi, administration, HR eller juridik och erfarenhet av arbete som chef. Du ska ha god analytisk förmåga och kunna sätta dig in i komplexa processer.Du har en förkärlek till det administrativa arbetet genom att skapa struktur, systematik och brinner för att skapa goda relationer. Du är serviceinriktad och skapar stabilitet med ett estetiskt öga.Du är bra på att ha ett helikopterperspektiv, se synergier och kommunicera i tal och skrift. Du har hög social kompetens och lätt för att arbeta tillsammans med medarbetare med olika kompetenser och uppdrag samt med externa samarbetspartners. Du ska vara en trygg ledare som kan arbeta självständigt inom dina ansvarsområden.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 juni 2021. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.För frågor om tjänsten: Monika Neuman, rektor Södra Boo rektorsområde, tfn. 08-718 86 53 alt. mailto: monika.neuman@nacka.se Fackliga representanter nås via kommunens växel, tfn. 08-718 80 00.Läs gärna mer om våra verksamheter på http://www.nacka.se. Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstid40 timmar/vecka, heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättning, månadslönSista dag att ansöka är 2021-08-01Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Södra Boo rektorsområde5839949