Administrativ chef till Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd
2026-04-09
Som administrativ chef får du en central roll i en myndighet som befinner sig i ett spännande och expansivt skede. Verksamheten präglas av de stora reformer som har skett under senare år, både inom lagstiftningen för hemliga tvångsmedel och inom personuppgiftsbehandling. Här får du möjlighet att påverka strategiska beslut och bidra till myndighetens fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Den administrativa enheten ansvarar för myndighetens stöd- och samordningsfunktioner och bistår även direktören i utveckling och strategisk ledning av myndigheten.
Som administrativ chef ansvarar du för enhetens verksamhet och för att leda, samordna och utveckla myndighetens administrativa funktioner. Inom enheten finns funktioner för verksjuridik, ekonomi, it, HR och administration. Som administrativ chef rapporterar du till direktören, ingår i ledningsgruppen och har personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens sex medarbetare.
I den administrativa enhetens uppdrag ingår bland annat arbetet med verksamhetsplanering, budget, budgetunderlag, uppföljning och årsredovisning. Enheten har även en central roll i myndighetens rättsliga utveckling och styrning samt för att driva och utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning.
Vem är du?
Vi söker dig med
• juristexamen
• erfarenhet av att leda antingen som chef eller i annan ledande befattning
• aktuell och flerårig erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet
Det är meriterande om du
• är hovrätts- eller kammarrättsassessor
• har erfarenhet av budget- och styrningsarbete inom statlig verksamhet
• har erfarenhet av förändringsledning, ledningsgruppsarbete eller verksamhetsutveckling
Vi söker dig som är en trygg och utvecklingsinriktad ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och resultat genom andra. Du har ett helhetsperspektiv och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativt stöd till verksamheten.
Du är van och har god förmåga att prioritera, samordna och följa upp. Som person är du tydlig, kommunikativ och har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Du tar ansvar för helheten och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Verksamheten ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätts att du har ett högt säkerhetsmedvetande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare.
Myndigheten tillämpar provanställning sex månader.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi månar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är en förutsättning för anställning.
Om verksamheten
Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd är en statlig myndighet som har till uppgift att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska biträda Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten, i dess tillsyn över bl.a. brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter, och över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. I delegationer inom myndigheten handläggs ärenden om bl.a. tillstånd till kvalificerade skyddsidentiteter och ärenden om registerkontroll.
Myndigheten leds av en direktör och består av tre enheter - två tillsynsenheter och en administrativ enhet - samt en säkerhetsfunktion. Läs mer på www.msi.se
Bra att veta
Myndigheten bytte ledningsform den 1 mars 2026. Myndigheten gick då från att vara en nämndmyndighet ledd av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden till att bli en enrådighetsmyndighet som leds av en direktör. I samband med detta bytte myndigheten namn från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden till Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utgör numera ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten. Nämndens tillsynsuppdrag har inte påverkats av förändringen.
Myndigheten sitter i moderna, nyrenoverade lokaler belägna i centrala Stockholm. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge
lika möjligheter för alla. Myndigheten vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd Kontakt
Nele Turemark nele.turemark@poolia.se 070-248 99 77
9844504