Administrativ chef till ledningsstödet inom samhällsbyggnadsavdelningen
2025-12-11
Vi söker en administrativ chef som vill ta ansvar för det administrativa ledningsstödet och det praktiska dagliga stödet inom samhällsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret.
Stabsenheten är en av fyra enheter på samhällsbyggnadsavdelningen som totalt omfattar drygt 100 medarbetare. Enheten har 23 medarbetare fördelat på tre grupper.
Du kommer att ha fullt chefsansvar för den administrativa gruppen inom stabsenheten där du leder ca 10 medarbetare med olika funktioner såsom kommunantikvarie, IT-förvaltningsledare, arkivarie/informationshanterare, trygghet- och säkerhetssamordnare samt samhällsbyggnadskoordinatorer. I rollen ingår du i enhetsledningen och rapporterar till ekonomichef.
Som administrativ chef hos oss har du ett brett uppdrag där du ska bidra till att samhällsbyggnadsavdelningens processer kännetecknas av hög kvalitet och ständiga förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår:
- Leda den administrativa personalens arbete och tillse att verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat upprätthålls och utvecklas genom ett löpande förbättringsarbete
- Samhällsbyggnadsvdelningens företrädare i digitaliseringsfrågor, i kommunens administrativa chefsnätverk, samt kontaktperson för samarbetet med de centrala stödfunktionerna såsom HR, IT, kanslienhet, internservice och kontaktcenter
- Ansvar för avdelningsgemensamma rutiner och huvudansvar för kontorets miljö och säkerhet
- Planering, presentation och representation av samhällsbyggnadsavdelningen både internt och externt, i samband med genomförande av konferenser och event, samt i olika externa samarbeten
- Krisberedskap och civilt försvar
- Ledning av remisshantering för avdelningen
Vi ser att du ansvarar för att din verksamhet levererar i rätt tid och med rätt kvalitet och i linje med fattade beslut. Som chef utvecklar du också våra externa relationer och dialogen med intressenter inom samhällsbyggnadsprocessen samt är en god representant för Sollentuna kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du behöver ha chefserfarenhet i liknande roll och ha erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering. Du har mycket god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av att leda på både strategisk och operativ nivå, liksom av att arbeta i en politiskt styrd organisation eller annan offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har arbetat med att ta fram beslutsunderlag inom offentlig sektor och att du har erfarenhet av samhällsbyggnadsverksamhet. Kunskaper och erfarenhet av verksamhets- och teamutveckling är värdefulla, liksom kännedom om och förmåga att arbeta i Stratsys.
Vi tror att du är stabil som person, har ett gott ledarskap, är affärsmässig, har hög samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, distansarbetsmöjligheter, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.
Arbetsplatsen ligger i vårt nyrenoverade kommunhus i centrala Sollentuna.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
