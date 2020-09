Administrativ chef till kommunledningskontoret, Danderyds kommun - Danderyds kommun, Administrativa avdelningen - Administratörsjobb i Danderyd

Prenumerera på nya jobb hos Danderyds kommun, Administrativa avdelningen

Danderyds kommun, Administrativa avdelningen / Administratörsjobb / Danderyd2020-09-02Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1550 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa?Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens organ för ledning, tillsyn och samordning. Kontoret ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner. Kommunledningskontoret har en styrande och stödjande funktion gentemot de kommunala verksamheterna i Danderyd. Här finns expertstöd inom bl.a. Ekonomi, HR, IT, kansli och kommunikation.Vi på administrativa avdelningen på kommunledningskontoret består av enheterna IT, kansli, kommunikation, Kontaktcenter, säkerhet och trygghet samt en stab och totalt är vi 60 medarbetare. Tillsammans arbetar vi verksamhetsorienterat där resurserna kraftsamlas för att utgöra stöd till hela Danderyds kommuns organisation. Vi är drivande och styrande i de förvaltningsövergripande strategiska frågor som ligger inom avdelningens verksamhetsområde.2020-09-02I ditt uppdrag som administrativ chef har du personal- budget- och verksamhetsansvar över avdelningen och enhetscheferna inom administrativa avdelningen samt avdelningens stab. Du leder avdelningens chefsgrupp, är en del kommunledningskontorets ledningsgrupp och kommunens centrala ledningsgrupp, som leds av kommundirektören. Du rapporterar till kommundirektören. Du ingår även i kommunens krisledningsorganisation.I ditt uppdrag som administrativ chef är din uppgift att säkerställa att avdelningen arbetar med rätt uppdrag som bidrar till utveckling av kommunen. Att öka samverkan mellan de egna enheterna men också inom Kommunledningskontoret och mellan förvaltningarna är en viktig utvecklingsfråga då kommunen arbetar mycket med att effektivisera arbetsprocesser. Detta förutsätter i sin tur att du och dina enhetschefer anammar nya arbetssätt och prövar nya samverkansmetoder.Ett av avdelningens centrala uppdrag är att vara pådrivande i och samordna kommunens digitala satsningar i syfte att åstadkomma största möjliga kommunnytta. I detta arbete har den administrativa chefen en nyckelroll i att säkerställa prioriteringar och leverans.Ledstjärnan är att avdelningen ska ge kvalitativt stöd till övriga organisationen och säkerställa att relevanta styrande processer tas fram och får genomslag i verksamheterna.Vi söker dig:Med relevant högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigMed mångårig chefserfarenhet med fullt chefsmandat (personal- verksamhet och budget)Som tidigare jobbat i offentlig förvaltningTjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställningMeriter:Tidigare haft en chefsbefattning i en kommunTidigare varit chef över cheferKunskaper om och erfarenheter av avdelningens verksamhetsområde.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en strukturerad person som är van att arbeta processtyrt. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadline. Du är en stabil person som hanterar press och motgångar konstruktivt. Du trivs med att jobba med andra och har en mycket god samarbetsförmåga där du alltid agerar utifrån det gemensamma målet. Du är dessutom utvecklingsinriktad genom att tänka i nya banor och finner nya lösningar på gamla problemÖVRIGTDanderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-18Danderyds kommun, Administrativa avdelningen5341853