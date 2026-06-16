Administrativ chef med ansvar för ekonomi och operativ personal
Värmlands Och Örebro Läns Skogsskola, Stiftelsen / Chefsjobb / Filipstad Visa alla chefsjobb i Filipstad
2026-06-16
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Gammelkroppa Skogshögskola är en av Sveriges minsta och mest specialiserade högskolor, vackert belägen en mil öster om Filipstad i östra Värmland. Vi bedriver skoglig högskoleutbildning, fortbildningskurser och konferensverksamhet i en unik miljö där närheten till skogen är en naturlig del av vardagen.
För att stärka vår organisation söker vi nu en administrativ chef med övergripande ansvar för ekonomi och operativ personal.
Dina arbetsuppgifter
Som administrativ chef har du ett helhetsansvar för våra administrativa och operativa stödprocesser. I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för budget, löpande ekonomisk uppföljning och rapportering till ledning och styrelse.
Leda, fördela och utveckla arbetet för operativ/administrativ personal (t.ex. reception, kursadministration, konferens, service).
Säkerställa effektiva administrativa rutiner och systemstöd som stöttar kärnverksamheten utbildning, fortbildning och konferens.
Delta i verksamhetsplanering och vara ett nära stöd till rektor/ledning i strategiska och operativa frågor.
Medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en hållbar och attraktiv arbetsplats.
Rollen är både strategisk och praktisk – du växlar mellan att arbeta med långsiktig utveckling och att vara närvarande i den dagliga driften.
Din profil
Vi söker dig som:
Har relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom ekonomi, administration, skog, ledarskap eller liknande.
Har dokumenterad erfarenhet av ekonomiarbete, budget och uppföljning.
Har erfarenhet av personalansvar och att leda team i en operativ verksamhet.
Trivs i en mindre organisation där man hjälps åt och där beslutsvägarna är korta.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du tycker om att skapa ordning och tydlighet, samtidigt som du är prestigelös och beredd att hugga i där det behövs.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en liten, personlig högskola med stark skoglig profil.
En arbetsplats i naturnära miljö med skogen runt knuten.
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och organisation.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till emiliano.zocca@gammelkroppa.se
senast [2026-08-31]. Märk ansökan med "Administrativ chef".
Ansökningarna behandlas fortlöpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: emiliano.zocca@gammelkroppa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ chef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmlands Och Örebro Läns Skogsskola, Stiftelsen
, http://www.gammelkroppa.se
Gammalkroppa (visa karta
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682 22 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmlands och Örebro Läns Skogsskola Stiftelse Kontakt
Emiliano Zocca emiliano.zocca@gammelkroppa.se 0730218813 Jobbnummer
9965725