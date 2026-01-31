Administrativ bedrägeri- och tvisthanterare till välkänd bank
Är du noggrann och analytisk med vana att arbeta administrativt? Då kan vi ha rollen för dig! Rollen ska tillsättas omgående, så passa på att söka tjänsten direkt.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en engagerad konsult som vill förstärka vårt team inom bedrägerihantering. Ditt huvudfokus blir att driva och optimera vår process kring . I rollen ansvarar du för att utreda misstänkta transaktioner, bemöta tvister och säkerställa att varje ärende hanteras med hög precision och snabbhet. Denna roll passar dig som är analytisk och effektiv samtidigt som du värdesätter vikten av hög kvalitet i ditt arbete. För att lyckas och trivas i denna roll behöver du även ha god förmåga att arbeta självständigt och hantera uppgifter i en strukturerad miljö med högt tempo.
Uppdraget är kortare (till och med början på mars), med eventuella möjligheter till förlängning och därmed är start omgående, men allra senast 9/2.
Du erbjuds
• Den meriterande möjligheten att arbeta hos en etablerad nordisk bank inom konsumentfinansiering och betallösningar.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera hela processen för återdebiteringar och tvister, inklusive granskning av ärenden, dokumentation och inskickande av svar.
• Genomföra initiala bedrägeribedömningar och stödja bedrägeriutredningar.
• Analysera transaktionsdata för att identifiera mönster, risker och potentiella indikatorer på bedrägeri.
• Samarbeta med intressenter för att driva operativ effektivitet och upprätthålla efterlevnad av relevanta regelverk och bestämmelser.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av administrativt arbete där noggrannhet och struktur varit avgörande.
• Snabbt kommer in i nya system och är van att arbeta med fler system parallellt.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språk används dagligen på arbetet.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet inom bank, betalningar eller finansiella tjänster.
• Praktisk erfarenhet av hantering av återdebiteringar, bedrägerihantering eller bedrägeriutredningar är mycket meriterande.
• Kännedom om kortnätverkens regler (t.ex. Visa, Mastercard).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Problemlösande
• Analytisk
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
