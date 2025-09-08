Administrativ assistent till Socialtjänst barn och unga i Järva, vikariat
2025-09-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta som administrativ assistent inom området barn, ungdom och familjehemsvård?
Vi är en enhet med utvecklingsfokus och varierande arbetsuppgifter.
En av våra administrativa assistenter går på föräldraledighet och vi söker därför en ersättare för en tidsbegränsad period. Som administrativ assistent hos oss har du möjlighet att göra skillnad för barn och unga i vårt stadsdelsområde genom det administrativa stödet som ger socialsekreterare och chefer möjlighet att fokusera på det sociala arbetet.
Socialtjänst barn och unga utgörs av två barnenheter, tre ungdomsenheter, enhet familjehemsvård samt enheten för internt stöd. Området leds av en områdeschef. Som vikarierade administrativ assistent arbetar du på enheten internt stöd.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats med möjlighet att utvecklas och lära nytt inom flera olika administrativa processer. I det dagliga arbetet samarbetar du med övriga administrativa assistenter inom området. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om Stockholm stads förmåner här.
Din roll som administrativ assistent
Som administrativ assistent hos oss har du en viktig roll i att stötta verksamheten med olika typer av administrativa uppgifter. Du arbetar bland annat med administration kopplat till olika former av beställningar t ex diverse behörigheter, post- och akt hantering, framtagning av statistik samt uppdatering av listor och rutiner. Du ansvarar även för att introducera våra nyanställda kring de administrativa rutinerna. I rollen ingår även uppgifter som återsökning från Migrationsverket samt kontroll av företag med fokus på välfärdsbrott. En annan viktig del av tjänsten är att skapa och följa upp olika typer av Excel-dokument som underlättar på området utifrån behov.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieexamen
Minst två-årig arbetslivserfarenhet från likvärdig roll inom service och administration.
Goda kunskaper och erfarenhet av att hantera administrativa system och arbete i MS Office, särskilt Excel, Word och Outlook.
God förmåga att formulera dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning, gärna inom ekonomi och administration.
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, gärna socialtjänstens uppdrag.
Erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetssystemet Paraplyet.
Erfarenhet av att ha arbetat med avtal.
Erfarenhet av att utveckla processer och rutiner.
För att fungera väl i denna roll krävs att du är strukturerad och planerar, organiserar, prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att hålla tidsramarna. Då du har ett självständigt arbete krävs det att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och processer.
Eftersom vi ständigt arbetar för att utveckla vårt stöd efter områdets behov behöver du vara flexibel och ha lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter eller arbetsuppgifter och se möjligheter i förändringar. I rollen har du många kontakter och har en god förmåga att samarbeta med andra människor.
Vi ser gärna att du har ett samhällsintresse, har en utpräglad administrativ ådra, servicekänsla och förmåga att snabbt sätta dig in i olika typer av system och uppdrag inom administration.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen att söka en varierande och spännande roll hos oss!
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personligt brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!

För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Socialtjänst barn och unga Kontakt
Veronica Skog, Enhetschef veronica.skog@stockholm.se 08-50802646 Jobbnummer
9498435