Administrativ assistent till Rättsavdelningen i Stockholm
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen av myndighetens verksamhet vilket innebär att avdelningen tolkar regelverken som styr Försäkringskassans verksamhet. Rättsavdelningen ansvarar också för rättsligt utvecklingsarbete vilket innefattar bland annat regelutveckling och remisser som avser rättsliga frågor. Avdelningen ansvarar även för prejudikatbildning vilket bland annat omfattar processföring i högsta domstolsinstans.
Administration, stöd och samarbete
Rättsavdelningens kansli ansvarar för det operativa stödet till avdelningens chefer. Det innefattar bland annat planering, samordning och uppföljning av avdelningens samlade behov av administrativt stöd. Du samarbetar med avdelningens administrativa assistenter och chefer samt är kontaktperson åt andra verksamheter både internt och externt.
I arbetet hanterar du fakturor, upphandling, inköp, mötesadministration, mötesdokumentation samt administration av säkerhets-, beredskaps- och behörighetsfrågor. Du förvaltar och utvecklar avdelningens digitala ytor och deltar i att organisera större konferenser. Tjänsten innebär även arbete med administrativt stöd inom områdets prejudikatbildning som innebär viss ärendehandläggning. Du bidrar också till utvecklingen av både ditt eget och avdelningens arbete.
Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har avslutad gymnasieutbildning och eftergymnasial påbyggnadsutbildning inom administration, paralegal eller motsvarande
• har flerårig erfarenhet av arbete på myndighet
• har erfarenhet av arbete som domstolshandläggare, paralegal eller ett motsvarande uppdrag som innefattar enklare, juridiska arbetsuppgifter
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• identifierar snabbt problem och löser dessa på ett relevant sätt.
Det är meriterande om du
• har relevant examen från högskolan/universitet, exempelvis inom juridik eller samhällsvetenskap
• har erfarenhet som projektledare eller motsvarande
• har erfarenhet av att ta ansvar för utveckling av arbetsuppgifterna inom det egna arbetsområdet
• har erfarenhet av att ge kvalificerat stöd till chefer i administrativt arbete
• har kunskap om förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen
• har goda kunskaper i att använda IT-stöd och system för administration och dokumenthantering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-09Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Moa Beijer, 010-116 45 32 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emelie Hillman, emelie.hillman1@forsakringskassan.se
, 010-113 43 38 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9729837