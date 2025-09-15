Administrativ assistent till Närsjukvård öst, Västmanlands sjukhus Sala
Region Västmanland / Administratörsjobb / Sala Visa alla administratörsjobb i Sala
2025-09-15
Med anledning av föräldraledighet söker vi nu en vikarie för klinikens administrativa assistent.
Om arbetsplatsen
Som medarbetare hos oss är du betydelsefull och gör skillnad varje dag för patienter, närstående och medarbetare. Vi lägger stor vikt vid individanpassad introduktion. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga på sin nya arbetsplats. Du välkomnas till en trevlig arbetsplats och ett team som ser fram emot att få arbeta med dig.
Närsjukvård öst är en klinik som har verksamhet både i Sala och Västerås. Här träffar du patienter med många olika diagnoser och behov. Hos oss sker närsjukvård genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, specialiserad palliativ slutenvård, specialiserad palliativ hemsjukvård via AH-team, kvalificerade rehabiliteringsinsatser samt mobila närvårdsteam i samverkan med kommunernas hemsjukvård. Vår styrka ligger i vår bredd. Vi strävar efter att arbeta personcentrerat i tvärprofessionella team. Kliniken som helhet driver en rad projekt och utvecklingsarbeten som en del av omställningen till nära vård i Västmanland.
I kliniken ingår följande enheter: Avdelning 1 Sala, Medicinmottagningen Sala, Rehabenheten Sala, AH-teamet Sala, Närvårdsteamet Sala, Palliativa avdelningen Västerås, Palliativa rådgivningsteamet Västerås, AH-teamet Västerås, Närvårdsteamet Västerås, Närsjukvårdsavdelningen Västerås.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
I din roll som administrativ assistent ingår bland annat att vara administrativt stöd till verksamhetschef, enhetschefer och läkare på kliniken. Förekommande arbetsuppgifter är administrativ handläggning vid nyanställning, avslut av läkare och chefer på kliniken. Vidare ingår även att vara HSA-redaktör för klinikens läkare, ansvara för att hantera klinikens läkare i schemaläggningssystemet Heroma, fakturahantering och inköp, kalenderbokningar, kallelser och minnesanteckningar vid möten samt resesamordnare.
Även andra administrativa uppgifter förekommer. Kvalifikationer
Du har fullgjord gymnasieutbildning och är van att arbeta i Microsoft365. Det är meriterande om du har arbetat i Heroma samt med HSA och Agresso. Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi värderar om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Vi ser att du är intresserad av administrativt arbete och arbetet passar dig som är serviceinriktad. Du är mån om att vara tillmötesgående och hjälpa andra med administrativa lösningar. Du kommer ha många kontaktytor och vi lägger därför stor vikt vid att du kommunicerar väl med andra samt har god samarbetsförmåga. Vidare är du lugn och trygg i din yrkesroll och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har förmåga att planera och organisera och driver arbetet framåt på ett effektivt sätt. När ändrade omständigheter i arbetet gör att du behöver frångå din planering har du förmåga att anpassa dig och göra rätt prioriteringar.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat 1 1/2 år med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad: 80 - 100%. Tillträde den 1 november eller efter överenskommelse.
Din arbetsplats är i Sala men viss tjänstgöring kan förekomma i Västerås. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 september 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
