Administrativ assistent till Kommunikationsavdelningen i Stockholm
2026-02-25
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att leda, utveckla och stödja Försäkringskassans externa och interna kommunikation. Avdelningen består av ca 70 medarbetare, de flesta placerade på Telefonplan i Stockholm. Som administrativ assistent kommer du att tillhöra avdelningens stab och stödja oss med administrativa uppgifter.
Administration och samarbete
Som administrativ assistent inom kommunikationsavdelningen ger du administrativt stöd till avdelningen och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Rollen innebär ett nära samarbete med många kollegor.
I arbetet har du ett ansvar för avdelningens administration och hanterar bl.a. mötesdokumentation, fakturagranskning, diarieföring, behörigheter och inköp. Du administrerar och följer upp bland annat konferenser, mötesplanering, bokningar med mera. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. Eftersom tjänsten är ny på avdelningen finns möjligheter att vara med och utforma rollen mer i detalj.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med administration på en myndighet
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har goda kunskaper i Officepaketet
• har mycket god administrativ förmåga
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har god samarbetsförmåga
• har god kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift
• agerar på eget initiativ, är självständig och ansvarstagande
• är social och serviceinriktad
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• snabbt identifierar problem och löser dessa på ett relevant sätt.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet och kunskap från myndighet av diarieföring, fakturagranskning samt bokningar och beställningar.
Har du intresse för kommunikation så ser vi också det som positivt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-25Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Placeringsort: Stockholm, Telefonplan.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Henrik Stridsman, 010-114 46 18 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Micaela Kallaris, micaela.kallaris@forsakringskassan.se
, 010-113 44 89 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Behzad Barkhodaee, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.

Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
