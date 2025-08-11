Administrativ assistent till EuroScope AB i Borlänge
Euroscope AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2025-08-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Euroscope AB i Borlänge
EuroScope AB söker en noggrann och serviceinriktad administrativ assistent till vårt kontor i Borlänge.
I rollen som administrativ assistent kommer du att:
Hantera e-post och telefonsamtal
Sköta arkivering och dokumenthantering
Planera och boka möten
Utföra enklare ekonomi- och fakturaadministration
Utföra övriga kontorsrelaterade uppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är organiserad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du trivs i ett varierat tempo och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. God datorvana och erfarenhet av Office-paketet är meriterande.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Tjänsten är en behovs- eller timanställning vid deltidsomfattning. Start sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@euroscope.se
och ange referens Administrativ assistent i ämnesraden. Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@euroscope.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ assistent". Arbetsgivare Euroscope AB
(org.nr 559431-6886) Jobbnummer
9453726