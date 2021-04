Administrativ assistent till ekonomiavdelningen på Bredband2 - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Ekonomiassistentjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Malmö2021-04-14Har du ett intresse för ekonomi och vill utvecklas i en tjänst som ekonomiassistent i ett växande företag? Se nedan!Vi söker just nu en ekonomiassistent till Bredband2s ekonomiavdelning, med start så snart som möjligt.2021-04-14Kontering, kontroll, uppföljningSäkerställa faktureringKundärenden och kontakt med underleverantörerViss rapportering samt andra administrativa uppgifterSupportera andra avdelningar med lättare ekonomiska frågorEnklare analyserI tjänsten är du anställd via StudentConsulting och uthyrd till Bredband2 som konsult, med ambitionen att på sikt gå över som direktanställd av Bredband2. Tjänsten är på heltid och kommer tillsättas så fort vi hittar rätt kandidat.Du är organiserad och har bra struktur i ditt arbeteDu gillar högt tempo och är en problemlösareDu jobbar bra såväl självständigt som i teamGärna erfarenhet av administrativt arbeteGod datorvana och goda kunskaper i excelGärna erfarenhet av att hantera kundärendenMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Studentconsulting Sweden AB (Publ)5689635