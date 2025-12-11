Administrativ Assistent Med Erfarenhet Till Tüv Nord, Helsingborg
Tüv Nord Scandinavia AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-12-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tüv Nord Scandinavia AB i Helsingborg
TÜV NORD Scandinavia fortsätter att växa och söker nu en strukturerad och serviceinriktad administrativ assistent till vårt kontor i Helsingborg. Rollen passar dig som trivs i en bred och omväxlande administrativ funktion med många kontaktytor.
Placering: Helsingborg
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse, varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som administrativ assistent arbetar du med ett brett spektrum av dagliga administrativa uppgifter och intern service. Du blir en viktig del av vårt team och du stöttar både administration, ekonomi och övriga funktioner i organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantering av telefonväxel och abonnemang
Dokument- och ärendehantering
Posthantering och e-posthantering
Allmän kontorsadministration
Beställningar av kontorsmaterial och utrustning
Administrativt stöd till organisationen
Delaktighet i interna rutiner och kommunikation
Tjänsten kan innebära enstaka resor inom Sverige eller utomlands.KvalifikationerKvalifikationer
2-3 års erfarenhet av administrativt arbete i liknande roll
God vana av Officepaketet
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av VISMA PX eller SAP
Kunskaper i tyska
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och har lätt att samarbeta med andra.
Du är självgående, tar initiativ när det behövs och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter.
Rollen passar dig som är prestigelös, flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och förmåner via Benifex
Modern och nyrenoverad kontorsmiljö (klart januari 2026)
Kontor nära infartsvägar och bra bussförbindelser
En arbetsplats med korta beslutsvägar och god sammanhållning
Möjlighet att var med på vår utvecklingsresaSå ansöker du
Välkommen med din ansökan eller frågor via e-post till: application.scandinavia@tuv-nord.com
Ange A&E + (Ditt för och efternamn) i ämnesraden.
Läs mer om oss på vår hemsida tuv-nord.se eller följ oss på Linkedln. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: application.scandinavia@tuv-nord.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A&E+(Ditt namn) i ämnesraden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tüv Nord Scandinavia AB
(org.nr 556114-7140), https://www.tuv-nord.com/se/se/
Gåsebäcksvägen 20 (visa karta
)
252 27 HELSINGBORG Kontakt
Administration / HR
Pia Olsson Nieminen application.scandinavia@tuv-nord.com 010-474 99 25 Jobbnummer
9640477