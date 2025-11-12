Adlercreutz LSS boende söker stödassistent för resursanställning
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Adlercreutz söker nu en flexibel stödassistent till en resursanställning. Adlercreutz är beläget ute på vackra regementet i Ystad. Boendet är fördelat på två våningar där det finns gruppbostad nere och en servicebostad uppe. Boendet arbetar mot Personkrets 1.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Brinner du för mötet med människor och möjligheten att göra skillnad? Låter det intressant med en varierad arbetsmiljö där du lär känna flera verksamheter?
Då är du kanske vår nästa medarbetare! Arbetsuppgifterna innefattar pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, omvårdnad, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation.
Din uppgift är att vara med och stödja våra brukare som har komplexa och unika behov av trygghet, tydlighet och omtanke. Du förväntas arbeta utifrån låg-affektivt bemötande och tydliggörande pedagogik där det är av stor betydelse att varje individs tilltro till den egna förmågan stärks.
Att arbeta med stöd och serviceinsatser till personer med funktionsnedsättning är ett brett, varierande, inspirerande och utmanande arbete. Insatserna som ges, ska utföras med respekt för varje brukares behov, önskemål, integritet, delaktighet och självbestämmande. Stödet och servicen ska ges på individuell basis och vara anpassad till varje person för att denna ska kunna leva som andra med god livskvalitet och goda levnadsvillkor.Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som är lyhörd, engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Du har lätt för att samarbeta, är initiativtagande och trivs med att skapa struktur och trygghet i vardagen för andra. Som stödassistent behöver du vara ansvarstagande, flexibel och ha en god förmåga att anpassa dig efter individens behov.
För att vara kvalificerad till tjänsten krävs att du har:
* Avslutad dokumenterad utbildning från barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Du ska ha god datorvana och tycka att det är spännande att arbeta med digitala verktyg.
* Då kommunikation och dokumentation är centrala och viktiga delar i verksamheten förutsätter arbetet goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och i skrift
* Minst ett års arbetslivserfarenhet inom LSS området
Meriterande är:
* Dokumenterad kunskap och arbetslivserfarenhet inom LSS-verksamhet
* Erfarenhet av arbete i gruppbostad och/eller servicebostad
* Erfarenhet av arbete med målgruppen inom servicebostad, särskilt med fokus på samsjuklighet (t.ex. kombination av psykisk ohälsa och funktionsnedsättning)
* Teoretisk kunskap och erfarenhet av att utforma tydliggörande kommunikationsstöd för personer med låg utvecklingsnivå
* Kunskap om och erfarenhet av att tillämpa lågaffektivt bemötande
* Kunskap om och erfarenhet av tydliggörande pedagogik, exempelvis enligt TEACCH-modellen
* B-Körkort
För denna tjänst krävs flexibilitet då tjänsten är en resursanställning och arbetstid samt arbetsplats kan komma att variera.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
