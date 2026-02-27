Adjunkt i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning
su.se/enheter/institutionen-for-svenska-och-flersprakighetsöker en adjunkt. På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning i svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (Centrum för tvåspråkig-hetsforskning) samt tolkning och översättning (Tolk- och översättarinstitutet). Grundutbildningen omfattar ett av de största utbildningsuppdragen på Humanistiska fakulteten. Verksamheten innefattar flera lärarprogram liksom utbildning i svenska för internationella studenter och Tisus. För mer information, se www.su.se/svefler/.
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet bedriver utbildning i tolkning i offentlig sektor, konferenstolkning och teckenspråkstolkning samt översättni. Vi söker nu en lärare i tolkning för anställning tills vidare som adjunkt.
Mer information om oss finns på https://www.su.se/enheter/institutionen-for-svenska-och-flersprakighetPubliceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Den som anställs som adjunkt i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning kommer att undervisa och examinera främst på praktiska kurser i tolkning i talade språk, men även arbeta med kursföreståndarskap och kursutveckling. Nätverkande och fortbildning är en självskriven del av anställningen. Även administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag kan ingå.
Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs före ansökningstidens utgång avlagd examen från relevant högskoleutbildning, eller motsvarande kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare krävs att den som anställs är en auktoriserad tolk med erfarenhet av tolkning i offentlig sektor inom alla samhällsområden med mycket goda kunskaper i svenska och minst ett annat tolkspråk.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Stor vikt fästs vid den sökandes pedagogiska skicklighet och vid den sökandes förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk och administrativ personal samt forskare, och vid personlig lämplighet. Meriterande är högskoleexamen i översättningsvetenskap, speciell kompetens som rättstolk, erfarenhet av undervisning i tolkning på högskola samt av praktisk kursadministration och kursledning. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Meriterande är även högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning inom de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde under [%termin 20xx%].
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för TÖI, Magnus Dahnberg, mailto:magnus.dahnberg@su.se
, studierektor i tolkning talade språk Elisabeth Geiger Poignant mailto:elisabeth.poignant@su.se
eller av prefekten, Karolina Wirdenäs, mailto:karolina.wirdenas@su.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, mailto:kenneth.hjalmarsson@su.se
