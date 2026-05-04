Adjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning operasång
2026-05-04
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film och media, opera, skådespeleri samt scenkonst. Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där konstnärlig utbildning och forskning skapar förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Tillsammans arbetar vi för en kultur som är generös och utmärks av samskapande, tillit, engagemang och ansvarstagande.
Läs mer om SKH:s utbildningar inom Opera här: https://www.uniarts.se/opera/%20
Välkommen att söka anställning som adjunkt i musikalisk gestaltning med inriktning operasång
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning av studenterna samt bidra till de enskilda studenternas konstnärliga utveckling. Vi är ett kollegium med öppet arbetsklimat och tätt samarbete mellan lärarna i de olika ämnen som ingår i utbildningen.
I dina arbetsuppgifter ingår att du:
undervisar och handleder operastudenter i musikalisk gestaltning i operasång på kandidat- och avancerad nivå.
arbetar med planering, schemaläggning, kursadministration, kursutvärdering samt kurs och programutveckling.
deltar i kollegiemöten och pedagogiska samtal.
följer utvecklingen inom ämnesområdet.
samverkar med instuderings- och scenframställningslärare i valet av repertoar, som utvecklar studenternas gestaltande förmåga både musikaliskt och sceniskt.
medverkar till att utveckla befintliga och nya kurser och program.
samverkar med lärare i andra ämnen kring gemensamma pedagogiska metoder som avspeglar opera som en multidisciplinär konstart.
Samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.
Behörighet och bedömningsgrunder
Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.
Läs mer om de kriterier för konstnärlig och pedagogisk skicklighet som krävs för att söka jobb som adjunkt här: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet%23Lektor/
Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du har professionell erfarenhet som operasångare.
Bedömningsgrunder
Följande kriterier kommer att bedömas prioriteringsordning, och måste dokumenteras.
Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom operasång, musikalisk gestaltning och musikdramatisk gestaltning.
Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i undervisning av operasång på högskolenivå eller motsvarande samt förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grundnivå eller motsvarande.
Förmåga att beskriva sin undervisning och sitt pedagogiska förhållningssätt.
Förmåga till pedagogiskt samarbete med lärare i andra ämnen kring opera som en multidisciplinär konstform.
Erfarenhet av att undervisa både på något skandinaviskt språk och engelska.
Kunskaper om och förmåga att utveckla internationella samarbeten och utbyten.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Ha erfarenhet av de vanliga sångspråken i standardoperarepertoraren, dvs. italienska, tyska och franska
Kunna göra ett enkelt ackompanjemang på piano till sångstudenterna på sånglektioner.
Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Om anställningen
Anställningens omfattning är 60 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år. Tillträde januari 2027 eller enligt överenskommelse.
Stockholms konstnärliga högskola vill tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten.
SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.
Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer SKH 2026/307/2.2.1
Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet "Vad ska ansökan innehålla (lärare)" här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-21!
Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/personalorganisationer/
För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande. Så ansöker du
