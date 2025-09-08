Adjunkt i maskinteknik inr datorstödd produkt- och produktionsutv (12 mån)
2025-09-08
Ämnesområde
Maskinteknik med inriktning mot datorstödd produkt- och produktionsutveckling.
Ämnesbeskrivning
Maskinteknik med inriktning mot datorstödd produkt- och produktionsutveckling handlar om att utveckla och tillämpa digitala metoder, modeller och verktyg för att effektivt designa, analysera och optimera produkter och tillhörande produktionssystem genom hela livscykeln. Människans roll i och interaktion med systemen är en central del för att uppnå effektivitet, hållbarhet och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på huvudsakligen grundläggande nivå på svenska inom högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar samt aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete vid institutionen.
Som lärare på institutionen för produktionsutveckling har du ett helhetsansvar för dina kurser. Förutom att undervisa innebär det att kontinuerligt utveckla kurser och undervisningen med hänsyn tagen till vetenskaplig forskning och industriell utveckling. Vidare ingår examination, utvärdering och ansvar för att kursens mål stämmer överens med utbildningens mål samt att aktivt samarbeta med lärarkollegor inom ämnet och i de kurser och program du undervisar inom.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
- avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
- yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
- pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
- ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
- administrativ skicklighet.
- skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
Det är även av betydelse att den sökande har
- högskolepedagogisk utbildning.
- yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
- yrkeserfarenhet utanför högskolan
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället.
Detta är en särskild visstidsanställning (12 månader).
