Adjunkt i krigsvetenskap till Försvarshögskolan (vikariat)
Försvarshögskolan söker en eller flera adjunkter i krigsvetenskap på vikariat med placering vid institutionen för krigsvetenskap i Stockholm. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, och lärarna undervisar på alla nivåer (inklusive forskarutbildningsnivå) på de civila och militära programmen. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer undervisa på svenska och engelska på kurser samt handleda uppsatser inom krigsvetenskap, både på grundläggande och avancerad nivå.
Kvalifikationskrav
För anställning som adjunkt ska du ha avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:
Undervisningserfarenhet på högskolenivå, särskilt meriterande om det varit inom krigsvetenskapen.
Erfarenhet av metodundervisning och uppsatshandledning på officersprogrammet. Kompetens avseende kvantitativa metoder är särskilt meriterande.
Forskning inom krigsvetenskap, eller inom närliggande områden, vetenskapliga metoder, eller högskolepedagogik.
Meriterande är doktorsexamen inom ett krigsvetenskapligt närliggande område.
Den sökande bör behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift för att kunna undervisa vid Försvarshögskolan.
För att komma ifråga för tjänsten ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i ämnesaktiviteter och tycker om att samarbeta med andra.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad och avser ett vikariat på 10 månader. Omfattningen är heltid.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställd.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla:
Presentation där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida)
Ett CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia av officiella akademiska examina
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 85/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 2026-05-17.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122673".
Detta är ett heltidsjobb.
