Adjunkt i konsthantverk med inriktning mot glas
2025-11-05
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering.
Konstfack har fyra institutioner, IBIS, Konst, DIV och KHV. Inom institutionen KHV, där anställningen som adjunkt är placerad, bedrivs tre treåriga kandidatprogram (Keramik och glas, Smycke och corpus och Textil), det tvååriga mastersprogrammet CRAFT! samt den fristående ettåriga kursen Research Lab.
Adjunkten i konsthantverk med inriktning mot glas kommer främst att undervisa i kurser på kandidatprogrammet men handleder studenter på alla nivåer, både praktiskt och konstnärligt.
I våra utbildningar erbjuder vi en bredd av praktiker och metoder, där studenterna har tillgång till välutrustade verkstäder och undervisning ledd av lärare med hög konstnärlig kompetens. Vi vill ge våra studenter verktyg att genom materialkunskap, tekniker och konstnärlig gestaltning kunna bidra till ett hållbart samhälle där glas har en självklar plats. Som anställd hos oss får du arbeta i en kreativ miljö med vetgiriga studenter och ambitiösa kollegor, ta del av den senaste forskningen inom våra områden samt stor möjlighet att påverka våra ämnens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Handleda studenter
• Kursansvar, planering, undervisning och examination på kandidatprogrammet Keramik och glas
• Verkstadsskötsel av glasverkstäder
• Visst maskintekniskt arbete i institutionens glasverkstäder
• Tillsammans med kollegor ansvara för planering samt pedagogik- och ämnesutveckling inom keramik och glas
• Aktivt delta i institutionens arbete
• Delta i Konstfacks övergripande arbete, som att till exempel att vara ledamot/suppleant i beslutande organ eller representant i olika arbetsgrupper
• I arbetsuppgifterna ingår även administration och tid för utveckling samt möjlighet att ansöka om forskningstid i tjänst
Anställningen
Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde är den 19 januari 2026. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om försörjningskrav för arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida eller kontakta HR@konstfack.se
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskoleförordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörighetskraven för den här anställningen är:
• Examen från konstnärlig högskoleutbildning
• En aktiv konstnärlig verksamhet inom ämnesområdet
• Goda ämnesteoretiska och praktiska kunskaper inom glas
• Erfarenhet av verkstadsansvar inom glas
• Mycket god förmåga att tala och skriva på svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
Bedömningsgrunder för den här anställningen är:
• Goda tekniska kunskaper i glas
• God kännedom om aktuell utveckling inom glas, både i Sverige och internationellt
• Förståelse för praktiknära forskning inom konsthantverk
• Erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegor
• Dokumenterad erfarenhet av handledning vid högskola, eller vad Konstfack bedömer som likvärdig utbildning
• Förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om kritiska perspektiv samt hållbarhet i utbildningen
• God organisatorisk och administrativ förmåga
• God samarbetsförmåga
Högskolepedagogisk utbildning
För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början. Publiceringsdatum2025-11-05Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontakta prefekt Sara Isaksson From, 0736-50 22 23, om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Maria Salling, 08-450 41 34, HR@konstfack.se
. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.
Ansökan och urval
Vänligen notera att vi enbart kan ta inskickat material i beaktande i urvalsarbetet, ej webblänkar. Din ansökan, inklusive bifogade filer, får sammanlagt inte överstiga 30 MB. Observera att det är viktigt att din ansökan är fullständig enligt listan nedan för att komma till sin rätt i urvalet. Vid problem med att ladda upp bilagor eller läsa in ansökningsformuläret rekommenderar vi att du rensar webbläsarens cacheminne eller provar en annan webbläsare.
Ansökan ska innehålla:
• CV (max 3 A4)
• Redogörelse för dina pedagogiska meriter enligt Konstfacks mall, som du hittar här.
• Personligt brev (max 3 A4) inklusive redogörelse för:
• Egen praktik inom ämnesområdet
• Visioner om ämnets utveckling på Konstfack
• Ett representativt urval av egna arbeten (max 10 st)
• Examensbevis och andra relevanta betyg/intyg.
Vi kommer att be om två referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till intervju: en student och en chef/uppdragsgivare.
Klicka på "Ansök" för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2025/VO2P/86 senast den 26 november 2025. Ersättning
