Adjunkt i konst med inr. mot skulpturala praktiker
2026-04-09
Anställningen är placerad på Institutionen för konst, som är en av 4 institutioner på Konstfack och ett av de större ämnesområdena. På institutionen studerar ett åttiotal studenter uppdelade i ett kandidat- (180 p) respektive ett masterprogram (120 p). Antalet sökande till institutionen är ca 750 per år.
Utbildningarnas mål är att ge studenterna de fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att utveckla ett självständigt och relevant konstnärskap med förankring i samtiden. Studenten ska kritiskt kunna reflektera över de kulturella, idéhistoriska och sociopolitiska sammanhang som hen skapar eller väljer att verka i. Utöver dessa mål ska utbildningen även bidra till:
Att förbereda studenterna för ett professionellt konstnärskap i Sverige såväl som internationellt
Att diskutera och utveckla konstnärens roll i samhället
Att främja tvärdisciplinära samarbeten och kunskapsutbyten
Att skapa en studiemiljö som präglas av konstnärlig pluralism och intersektionella perspektiv
Att studentinflytande ska prägla hela utbildningen såväl formellt som reellt
Att utveckla den konstnärliga forskningsmiljön
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för skulpturstudion, vilket innebär ansvar för undervisning, underhåll, inköp och arbetsmiljöarbete
Undervisa i formtagning/gjutning, traditionella samt nya metoder och material
Undervisa i skulpturala gestaltningstekniker, traditionella samt nya metoder och material
Undervisa i experimentellt undersökande, där de skulpturala begreppen sätts i olika sammanhang, till exempel installation, utställningar och offentliga rum
Handleda studenter individuellt
Hålla kurser i materialhanteringstekniker
Kontinuerligt utveckla pedagogik, kursinnehåll och hållbarhetsperspektiv
I anställningen ingår samarbete med övriga lärare inom området samt deltagande i institutionens gemensamma verksamhet. Arbetsuppgifterna innefattar även kompetens- och ämnesutveckling, vilket innebär utvecklingsarbete inriktat på materialanvändning och skulpturala metoder och begrepp, samt att hålla sig väl informerad om utveckling av nya metoder och material inom området. Så också att ha kontakt och söka samarbeten internt och externt inom ämnesområdet. I arbetet ingår administration och utvecklingstid.
Anställningen
Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde är augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Krav-for-arbetstillstand/Forsorjningskrav-for-arbetstillstand.html
på Migrationsverkets hemsida eller kontakta mailto:HR@konstfack.se
.
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskoleförordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörighetskraven för den här anställningen är:
Högskolexamen på grundläggande nivå eller motsvarande kompetens inom konst
En aktiv konstnärlig verksamhet inom skulpturala praktiker med förankring i samtidskonsten
Dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning inom konstnärlig utbildning
Dokumenterad kunskap i skulpturala metoder, tekniker och material innefattande bland annat formtagning och gjutning
Kunskaper om maskinteknik och arbetsmiljö som är nödvändiga för att ansvara för en skulpturverkstad
Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk
Goda språkfärdigheter i engelska
Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:
Goda ämnespraktiska och ämnesteoretiska kunskaper
Pedagogisk skicklighet
En aktiv konstnärlig verksamhet inom skulpturala praktiker med förankring i samtidskonsten
God hantverksskicklighet i skulpturala metoder, tekniker och material inklusive formtagning och gjutning
Förmåga att sätta skulpturala begrepp i ett vidare sammanhang, i medvetenhet om rumsliga och offentliga aspekter
God organisatorisk förmåga
God samarbetsförmåga
God administrativ förmåga
Förmåga och vilja att vidareutveckla ämnesområdet med lyhördhet för utvecklingen inom studentgruppen såväl som inom utbildningsprogrammen
God förmåga att bidra till institutionens utveckling
Förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån intersektionella perspektiv
Förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån hållbarhetsperspektiv
God kännedom om aktuell utveckling inom samtidskonsten generellt
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontakta prefekt Gunilla Muhr, 08-450 42 57 eller mailto:gunilla.muhr@konstfack.se
, om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Maria Salling, 08-450 41 34, mailto:HR@konstfack.se
. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.
Ansökan och urval
För mer information om rekryteringen och ansökan, vänligen se den fullständiga annonsen på Konstfack.se. Sista ansökningsdatum är 6 maj 2026.
