Adjunkt i fri konst, inriktning teori och text i en konstnärlig praktik
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2026-06-22
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Konsthögskolan i Malmö söker nu en universitetsadjunkt i fri konst med särskild inriktning mot teori och text i konstnärlig praktik, ett dynamiskt och kritiskt undersökande område som omfattar hela spektrat av skrivande, läsande och teoretisk reflektion inom samtidskonst.
Konsthögskolan har profilerat sig pedagogiskt genom att arbeta med närläsningar av centrala filosofiska texter, vilket utgör en viktig del av förberedelsen inför studenternas eget skrivande. Detta arbete syftar till att stärka studenternas förmåga att formulera, artikulera och kritiskt reflektera över sin egen konstnärliga praktik genom text.
Tjänsten innefattar undervisning i fri konst med särskild inriktning inom teori och text i en konstnärlig praktik. Du arbetar med textbaserade metoder som integreras i konstnärliga processer, där analytiskt, reflekterande och experimentellt skrivande utgör centrala verktyg för konstnärlig utveckling. Undervisningen sker på kurser på kandidatnivå samt vid enskild handledning av studenter både på bachelornivå (BFA) och masternivå (MFA).
Undervisningen kan organiseras i olika format, såsom individuell handledning, textseminarier och kurser. Studieplanering och upplägg av undervisning sker i nära samarbete med lärarkollegiet och övriga resurser inom verksamheten. I anställningen ingår en koordinerande roll inom området text- och teorihandledning, och du kommer också att medverka i juryn i samband med antagning av nya studenter till kandidatprogrammet i fri konst, att medverka i lärarkollegiets möten samt att i förekommande fall utföra ytterligare arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Behörighetskrav och bedömningsgrunder för anställning som universitetsadjunkt finns angivna i Lunds universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i fri konst med särskild inriktning inom teori och text i en konstnärlig praktik, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen i fri konst på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår I anställningen.
Krav för anställningen är
Avlagt examen i fri konst på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Visad pedagogisk skicklighet.
Erfarenhet av handledning av studenter på konsthögskolenivå.
Ett aktivt konstnärskap inom området teori och text i en konstnärlig praktik.
Dokumenterad expertis i inom fältet teori och text i en konstnärlig praktik.
Meriterande är
Erfarenhet av undervisning och konstnärlig handledning inom området teori och text i en konstnärlig praktik.
Litterära kunskaper och djup kännedom om filosofiskt och politiskt tänkande.
Goda kunskaper i engelska samt minst ett skandinaviskt språk, där den sökande är flytande i både tal och skrift.
Bedömningsgrunder
Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
Stark expertis inom fältet teori och text i en konstnärlig praktik.
Mycket väl vitsordad yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.
För tjänsten är det viktigt att behärska olika former av konstnärligt, litterärt och teoretiskt skrivande, samt att kunna arbeta med kritiska och diskursiva perspektiv i relation till samtida konstpraktiker. En förmåga att analysera och utveckla textens kommunikativa, konceptuella och performativa aspekter krävs, liksom att kunna sätta dessa i relation till bredare konstnärliga, kulturella och samhälleliga sammanhang.
Lunds universitet uppställer som behörighetskrav att sökande till läraranställning som en del av den pedagogiska skickligheten ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning som omfattar minst fem veckor, eller inneha motsvarande kunskaper och färdigheter. Om särskilda skäl finns, till exempel att den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställningen ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de första två åren av anställningen, så att kravet uppfylls.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad i tre år med stöd i Högskoleförordningen 4:10.Så ansöker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.
Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på kandidat-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 8084 (visa karta
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200 41 MALMÖ Arbetsplats
Lunds universitet, Konsthögskolan i Malmö Jobbnummer
9973984