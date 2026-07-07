Adjunkt i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring
Högskolan i Skövde / Högskolejobb / Skövde Visa alla högskolejobb i Skövde
2026-07-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid – regionalt, nationellt och internationellt. Våra 12 000 studenter och 460 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Institutionen för handel och företagande har cirka 35 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och logistik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskargrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsmiljöer - Organisering för hållbar utveckling. Institutionen uppmuntrar vidare akademisk och pedagogisk utveckling och förväntar att blivande kollegor delar utvecklingsintresset.
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans, nära och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, avdelningar, studenter, kollegor samt samarbetspartner.
Anställningen är inom ämnet företagsekonomi som omfattar områden som internt och externt är kopplade till hur företag och organisationer effektivt och hållbart hanterar sina villkor och begränsade resurser. Området utvecklar kunskap och färdigheter för att analysera, förstå och hantera organisationers utmaningar, möjligheter och lösningar.
Din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
undervisning inom företagsekonomi, huvudsakligen delämnet marknadsföring
utveckla och etablera kurser inom innovation, strategi och förändringsledning
integrera praktiknära moment i undervisningen genom samverkan med externa aktörer
bidra till profilering av utbildning.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
avlagd examen inom företagsekonomi på avancerad nivå
visat pedagogisk skicklighet
dokumenterad god samarbetsförmåga
erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi med inriktning marknadsföring
dokumenterad god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska respektive engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
Av högsta betydelse är:
Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom marknadsföring, innovation och strategi på kandidatnivå.
Goda kunskaper inom marknadsföring, innovation, strategi och förändringsledning.
Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller har intyg på utbildning i högskolepedagogik motsvarande 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
Dokumenterad god administrativ skicklighet.
Av näst högsta betydelse är:
God erfarenhet av samverkan med externa aktörer.
Av betydelse är också:
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och etablera kurser.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 31 juli 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/484
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kirsi Minkkinen (mailto:kirsi.minkkinen@his.se
). Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Maria Carlstedt (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Personligt brev
CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Kontakta HR-avdelningen på mailto:hr-specialister.hr@his.se
om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Skövde
(org.nr 202100-3146)
541 28 SKÖVDE Arbetsplats
Högskolan i Skövde Jobbnummer
9995005