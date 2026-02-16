Adjungerat råd - en möjlighet till domarmeritering för kvalificerade och er
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Svea hovrätt i Stockholm
, Gotland
, Mora
eller i hela Sverige
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Att arbeta som adjungerat råd är en möjlighet till domarmeritering för kvalificerade och erfarna jurister.
Som adjungerat råd får du genom praktiskt arbete med stöd av erfarna kollegor och behovsanpassad utbildning, möjlighet att arbeta som domare. Du börjar med sex månader på Svea hovrätt och fortsätter därefter i sex månader på en av de tingsrätter som finns i domsagan. Tiden i bägge instanserna kan förlängas ytterligare tre månader om det finns behov. Vilken tingsrätt som är möjlig för tjänstgöring diskuteras med den som söker tjänsten.
I hovrätten deltar du i den kollegiala dömande verksamheten i förhandlingar och föredragningar på en allmän avdelning. I tingsrätten blir det mer en fråga om självständigt beslutsfattande och du får också självständigt leda förhandlingar. I båda instanserna får du skriva domar och beslut.
Det är nu fråga om en eller flera anställningar.
Vi söker dig som
• har juristexamen samt cirka tio års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom de rättsområden som förekommer i allmän domstol, t.ex. genom arbete som åklagare, advokat, professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne,
• är jurist med ett mycket gott omdöme samt mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
• är van vid självständigt beslutsfattande och har förmåga att fatta beslut inom rimlig tid och med hög kvalitet,
• är intresserad av att söka anställning som ordinarie domare.
Fullgjord notarietjänstgöring med goda vitsord kan vara meriterande. Av de grundläggande kraven för domare följer att ett adjungerat råd ska vara svensk medborgare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller inför en eventuell anställning.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 460 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten idag av nio dömande avdelningar och en administrativ enhet.
Sju av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt).
De två specialiserade avdelningarna inrymmer de särskilda domstolarna Patent- och marknadsöverdomstolen (avdelning 2) respektive Mark- och miljööverdomstolen (avdelning 6).
För mer information om Sveriges domstolar, se https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/
För mer information om anställning som adjungerat råd, sehttps://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/mot-vara-medarbetare/juridik/adjungerat-rad/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2026/129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt Kontakt
Kanslichef
Monica Björnfot Spaak 08 - 561 672 63 Jobbnummer
9743489