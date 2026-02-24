Adjungerad universitetsadjunkt i kostvetenskap - hem- och konsumentkunskap
2026-02-24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kost- och idrottsvetenskap utvecklar kunskap för en välmående värld genom kost och idrott. Vår verksamhetsidé är att bedriva utbildning och forskning i världsklass inom kostvetenskap och idrottsvetenskap. Forskningen vid IKI karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. IKI har två forskarutbildningsämnen: Kostvetenskap och Idrottsvetenskap.
För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap
Ämne
Kostvetenskap med inriktning mot hem- och konsumentkunskap.
Ämnesbeskrivning
Kostvetenskap är ett ämne med fokus på människors möte med mat, vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där hälsoaspekter är centrala. Kostvetenskap innefattar bl a forskning och utbildning inriktat mot skolämnet hem- och konsumentkunskap. Detta handlar om livet och verksamheterna i hem och familj, där vardagens vanor och val är centrala. Människors samspel med varandra, den omgivande miljön och samhället utgör en viktig utgångspunkt. Ämnesområdet inkluderar mat och måltider, konsumtion och vanor samt kultur och livsstil.
Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser planering, genomförande och uppföljning av undervisning inom området hem- och konsumentkunskapens didaktik. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna, exempelvis information till studenterna via universitetets lärplattform Canvas. Du kommer att arbeta i lärarlag tillsammans med kursledare och övriga undervisande lärare i de aktuella kurserna.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Sökanden ska ha god förmåga att undervisa på svenska.
Bedömningsgrunder
Det fordras att den sökande har en lärarutbildning inom hem- och konsumentkunskap och har dokumenterad erfarenhet av undervisning i grundskola/gymnasieskola och gärna inom lärarutbildning på universitetsnivå. Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid pedagogisk erfarenhet och skicklighet i lika hög grad. Meriterande är också författande av undervisningsmaterial, kursplaner och kursutveckling, bedömningsmaterial och liknande. Sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. I denna rekrytering kommer universitetet främst att beakta den sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla här ovan
Anställning
Anställningsform: Visstidsanställning 12 mån (Adjungerad universitetsadjunkt enligt gällande kollektivavtal).
Anställningen är placerad tillsvidare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Omfattning: 40 %
Tillträde: 2026-07-01
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Frode Slinde, prefekt, 031-7864220, frode.slinde@gu.se
Annica Strandh Johansson, studierektor, 031-7864227, annica.strandhjohansson@ped.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-16.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
