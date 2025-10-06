Adjungerad universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.
Ämne
Barn- och ungdomsvetenskap
Ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen.
Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och samverkan i anslutning till förskollärarprogrammet där institutionen har kursansvar för samtliga kurser i den verksamhetsförlagda utbildningen. Som en del i utbildningen genomförs besök hos studenten på VFU-platsen där också bedömning av hur studentens progression i förhållande till målen i utbildningsplanen utvecklas. I anställningen som adjungerad lärare kan det också ingå undervisning i andra kurser i programmet.
Den sökande förväntas delta i såväl undervisning, examination och kursutveckling. Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete genom att till exempel initiera och utveckla utbildningen i verksamhetsförlagd utbildning, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet, bidra till en fortlöpande diskussion kring hur forskning och utbildning ömsesidigt kan utvecklas samt ges utrymme inom ramen för institutionens undervisningsuppdrag i verksamhetsförlagd utbildning. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För att vara behörig krävs också att du är legitimerad förskollärare.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet samt förmåga att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället där följande kriterier särskilt beaktas:
• erfarenhet av handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning
• erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom kurser i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarprogrammet
De sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om utbildningen nationellt och internationellt tillmätas vikt.
Då arbetet innebär resor i samband med besök på förskolor i göteborgsregionen krävs körkort, tillgång till bil är önskvärt.
Enligt Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet är högskolepedagogisk utbildning/kompetensutveckling under de två första åren som adjungerad lärare ett krav för fortsatt adjungering.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning längst till och med juni 2026, med en omfattning på 20-49 procent. Eventuellt möjlighet till förlängning.
Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av
Markus Nivala, prefekt
• 46 (0)31 786 4574markus.nivala@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
• 46 (0)31 786 2344kristin.martinsson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Ansök på Göteborgs universitets webb
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg
Märk kuvertet med anställningens referensnummer.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-27
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
