Adjungerad lärare i hälsovetenskap, inriktning fysisk aktivitet och cancer
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.Nu söker Institutionen för Hälsovetenskap en adjungerad lärare i hälsovetenskap, med inriktning fysisk aktivitet och cancer.
Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra kompetens som normalt inte finns i den ordinarie verksamheten och som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet, samtidigt som det bidrar till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan högskolan och det omgivande samhället.
Arbetsuppgifter
I rollen som adjungerad lärare i hälsovetenskap, med inriktning träning och cancer kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara undervisning inom onkologi, cancerbehandling och biverkningar, samt evidensbaserad kunskap om anpassad träning för cancerpatienter före, under och efter behandling.
I anställningen ingår arbetsuppgifter såsom undervisning och medverkan i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Undervisningen kan omfatta grund- och avancerad nivå på GIH:s program och fristående kurser. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter och kursutveckling.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:
• avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap, medicin, vårdvetenskap eller liknande,
• visat pedagogisk skicklighet,
• god samarbetsförmåga,
Bedömningsgrunder
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
• mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning inom för tjänsten relevant område,
• mycket stor vikt läggs vid dokumenterad forskning inom för tjänsten relevant område,
• stor vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och med företrädare för undervisningsfältet,
• stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med kollegor och fungera väl i arbetslag,
• stor vikt läggs vid förmåga till engagemang och att ta eget ansvar,
• vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska,
• vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning som adjungerad högskolelektor i ca 8 månader från tillträdesdatum, med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden är motsvarande 20%-40% av heltid.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV)
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
• förteckning över eventuella publikationer vilka ska medsändas ansökan elektroniskt.
• förslag på minst två referenspersoner
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den [%ange önskemål för sista ansökningsdag som 2 april 2026.
Här kan du läsa mer om GIH:s medarbetarskapspolicy.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
