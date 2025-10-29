Adjungerad klinisk adjunkt i Örebro läns kommuner, arbetsterapeut
Är du arbetsterapeut inom vård- och omsorg och stimuleras av att ha en fot i den akademiska världen? Då finns nu chansen! Vill du bidra till att skapa goda lärmiljöer för våra framtida kollegor och samtidigt stärka den länsgemensamma AKA-organisation i Örebro läns kommuner? Vi söker nu arbetsterapeuter som är nyfikna och stimuleras av att jobba gränsöverskridande.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Inom Örebro läns kommuner tas sjuksköterskestudenter, arbetsterapeutstudenter och studenter från distriktsköterskeutbildningen samt specialistutbildningen hälso- och sjukvård för barn och unga emot från Örebro universitet. Länets kommuner tar emot ett stort antal studenter flera gånger per termin inom kommunernas olika verksamheter, särskilt boende, funktionsstöd, hemsjukvård och förebyggande verksamheter, samt inom elevhälsans medicinska insatser.
Tjänsten som adjungerad klinisk adjunkt innebär att du har en klinisk tjänstgöring i någon av Örebro läns kommuner som huvuddel av din tjänst, och är adjungerad till Örebro universitet på resterande del av tjänsten. Som adjungerad klinisk adjunkt är du länken mellan Örebro universitet och Örebro läns kommuner.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ha kontakt med handledare och studenter inför verksamhetsförlagd utbildning
• arbeta för att främja studentens lärande under VFU genom reflektion och medverkar i bedömningssamtal
• samverka och vara delaktig i nätverk både inom kommunerna och universitetet för att sprida kunskap
• arbeta för att stötta handledare i kommunens verksamheter, ha möten för studentansvariga och handledare
• vara öppen för nya handledarmetoder och implementerar nya arbetssätt för att förbättra kvalitet under VFU
Om arbetsplatsen
Den länsgemensamma AKA-organisationen startade 1 september 2024 och består av Adjungerade kliniska adjunkter från alla Örebro läns kommuner. Som AKA har man sin huvudanställning i en kommun men kan arbeta som AKA i en annan kommun. I första hand arbetar man utifrån sin huvudanställning men målet är att öka samverkan för att säkerställa en jämn och hög kvalitet på VFU i länets kommuner, vilket kan innebära att man även utför sitt AKA uppdrag i annan kommun. Just nu söker vi en AKA till Norra länsdelarnas kommuner.
Adjungeringen är på en period upp till 3 år och förläggs dagtid måndag - fredag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för utbildning, pedagogik och handledning. Du bör vara organisatoriskt lagd och vara trygg i din yrkesroll inom kommunal verksamhet. Du är en person som tar ansvar för ditt arbete och tar initiativ till att vidareutveckla arbetssätt med fokus på studenter. Du har god förmåga att självständigt planera och genomföra ditt uppdrag som AKA och du trivs med att ha flera parallella arbetsuppgifter. En god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt god förmåga att hantera digitala system är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad arbetsterapeut
• erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• B-körkort
Meriterande:
• magister eller masterexamen
• erfarenhet av uppdrag som AKA
• handledarutbildning
• kurser inom det pedagogiska området
• väl förtrogen med lagar, riktlinjer och styrdokument inom hälso- och sjukvård samt inom akademisk utbildningTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tidsbegränsad, adjungeringen är på en period upp till 3 år
Sysselsättningsgrad: 20%
Tillträde: 1 november eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: flera
Övrig information
Rekryteringsprocess gällande AKA uppdraget kommer att göras gemensamt med Örebro universitet.
Adjungeringsprocessen hanteras av värdkommun. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9579231