Ädelfors Folkhögskola söker lärare till Allmän kurs 100%
Ädelfors folkhögskola söker nu lärare på 100 %
Vill du arbeta i en levande och meningsfull lärmiljö där bildning, kreativitet och människors utveckling står i centrum?
Ädelfors folkhögskola drivs av arbetarrörelsens organisationer i södra Sverige. Skolan är en av Sveriges största folkhögskolor med ca 300 kursdeltagare. Ädelfors folkhögskola är en plats för lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en mångfald av kurser och utbildningar som syftar till att ge våra deltagare kunskap, självförtroende och en ökad självkänsla. På skolan arbetar vi för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla kan utvecklas i egen takt.
Vi söker nu en lärare till vår Allmänna kurs som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och deltagarePubliceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag tillsammans med lärare och assistenter. På kursen studerar deltagare med olika bakgrund och erfarenheter, med målet att uppnå grundskole-- och gymnasiebehörighet.
Arbetet innebär att:
undervisa i svenska och estetisk kommunikation
planera och genomföra undervisning både självständigt och tillsammans med kollegor
arbeta tematiskt och projektinriktat
stödja deltagarnas individuella lärande och utveckling
Undervisningen präglas av delaktighet, dialog och arbete i mindre grupper, där varje deltagare ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har ämneskompetens i svenska och gärna i matematik.
har erfarenhet av, eller intresse för, skapande arbetssätt
trivs med att arbeta i team och i nära samarbete med kollegor
har förmåga att arbeta tematiskt och projektbaserat
har erfarenhet av att möta deltagare med NPF och andra stödbehov
Det är meriterande att ha erfarenhet av att undervisa på folkhögskola.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är:
kreativ och nyfiken
flexibel och lösningsorienterad
relationsskapande och lyhörd
Tillträde: 2026-08-10
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Cecilia Mårtenssson biträdande rektor, 0383-571 92cecilia.martensson@adelfors.nu
Jonas Färnemyr kursledare, Allmän kurs, 0383-571 16jonas.farnemyhr@adelfors.nuFacklig kontakt
Jonas Nord, Sveriges lärarejonas.nordh@adelfors.nu
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Skicka din ansökan till: maria.bengtsson@adelfors.nu
Intervjuer sker löpande
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
E-post: maria.bengtsson@adelfors.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare till Allmän kurs".
Detta är ett heltidsjobb.
, https://adelfors.nu/
Kunskapens väg 3 (visa karta
)
574 53 HOLSBYBRUNN Arbetsplats
Ädelfors folkhögskola
Biträdande rektor
Cecilia Mårtenssson cecilia.martensson@adelfors.nu 038357192
