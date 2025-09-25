Adela Omsorg söker nu en undersköterska till vårt hemtjänstkontor i Täby
2025-09-25
Vill du göra skillnad för människor i deras vardag och arbeta med omsorg i ett engagerat och kunnigt team? Adela Omsorg söker nu en undersköterska till vårt i hemtjänstkontor i Täby. Välkommen till en arbetsplats där trygghet, respekt och delaktighet står i fokus, både för kunder och medarbetare.
Adela Omsorg är ett väletablerat omsorgsföretag som erbjuder hemtjänst och individuellt anpassade stödinsatser till äldre och personer i Täby och andra kommuner i Stockholm. Vi skapar en inkluderande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling, där vi alltid sätter individen i centrum.
I rollen som undersköterska ger du vardagsnära stöd och service till våra kunder utifrån deras individuella önskemål och behov. Bland dina arbetsuppgifter.
Personlig omvårdnad, som hjälp vid hygien, måltider, påklädning, förflyttning och socialt stöd.
Serviceinsatser, som städning, matlagning, tvätt, inköp och ledsagning
Dokumentation enligt gällande rutiner
Kvalifikationer och erfarenhet
* Utbildning som undersköterska * Erfarenhet från äldreomsorg, hemtjänst eller liknande verksamheter är meriterand * God svenska i både tal och skrift * B-körkort är ett krav Egenskaper vi söker hos dig Vi tror att du är empatisk, ansvarsfull och engagerad. Du har ett respektfullt bemötande, visar lyhördhet och bidrar med positiv energi till både kunder och kollegor. Du arbetar lika bra självständigt som i team, är initiativrik och har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
• En trygg anställning med kollektivavtal och goda anställningsvillkor
* Introduktion, handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling
* Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
* En inkluderande och trivsam arbetsplats med fokus på arbetsmiljö
* Mångfald och jämlikhet är en självklarhet - vi välkomnar alla sökande
Ansökan Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Laila Sjöberg via mejl: laila.sjoberg@adelagruppen.se
. Innan anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret samt samtycke till bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att tillsammans skapa trygg och omtänksam omsorg i Täby!
